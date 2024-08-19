Acun Ilıcalı'dan Ali Koç'a destek: Fenerbahçe Başkanı'na yakışan bir hareket Gündeme dair açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Göztepe maçında yaşananlar hakkında kendi düşüncelerini paylaşırken, "Kural ihlali olabilir ama o anda onu düşünecek durumda değil. Orada yapılan hareket, Fenerbahçe Başkanı'na yakışan bir harekettir" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında konuk olduğu Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında yaşanan olaylar ise mücadelenin önüne geçerek geceye damgasını vurdu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribüne giremeyen sarı-lacivertli taraftarlarına destek olmak amacıyla deplasman tribününe gitti.

Güvenlik önlemleri altında tribünden ayrılarak oyuncuların çıkış tüneline hareket eden Koç'a tribünlerden yabancı maddeler atıldı.

Bir şişenin isabet etmesi ve görevlilerden Fatih Özkan'ın itmesiyle Koç, yerde kalırken daha sonra ev sahibi kulüp görevlileri ile Koç ve korumaları arasında arbede yaşandı.

ACUN ILICALI'DAN DESTEK

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, yaşananlara ilişkin Beyaz TV'de yaptığı açıklamada, "Daha güzel bir konuda konuşmak isterdim ama şartlar bunu gerektirdi. Futbol, Türkiye'de birçok insanın tutkusu. Yıllardan beri futbolun içindeyim ama resmi olarak yeni görev aldım" dedi.

"BAŞKA ÜLKEDE GİBİYDİM"

"Çok güzel şehrin, güzel bir takımının deplasmanına geldik" diyerek sözlerine devam eden Ilıcalı, "Maçın öncesinde anlamsız bir şekilde düşmanca tavırlar sergilenmeye başlandı. Ben Göztepe ile Fenerbahçe arasında bir gerilim veya olay hatırlamıyorum. Başka bir ülkede gibiydim. Göztepe taraftarını takdir ediyorum ama anlattığım olaylar bir camiayı bağlamaz. Bizim oturduğumuz yerin etrafında çok negatif bir enerji vardı. Sonra iş hakarete döndü. Yakın mesafeden 'şerefsiz' diye bağırıyor" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE BAŞKANI'NA YAKIŞAN BİR HAREKET"

Ilıcalı, sözlerinin devamında şunları kaydetti: