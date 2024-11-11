Acun Ilıcalı:Her şey eşit olursa, takımımız şampiyonluğun favorisidir

İHA





Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Sivasspor'u 4-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Ilıcalı, “Takımımız zor bir fikstürde, zor deplasmanlardan başarıyla döndü. Bazı deplasmanlarda puan kayıplarımız oldu ancak bazı oynadığımız takımların gücünün fazla olduğunu düşünüyorum. Fikstür avantajımızın olduğunu düşünüyorum. Bugünkü galibiyet, puan farkını kapatma yolunda açtırmamak adına önemliydi" dedi.

"ŞAMPİYONLUĞU İSTİYORUZ"

"Çok zor bir Trabzonspor deplasmanından döndük. Çok önemli bir galibiyet aldık. O maçın da bizim acımızdan önemli bir yeri var. Şampiyonluğu istiyoruz" ifadelerini kullanan Ilıcalı, sözlerine şöyle devam etti:

Yakın takipteyiz. Futbolda neler olacağını hep beraber göreceğiz ama eğer tiyatro oynanmazsa, yeni bir film oynanmazsa ya da yeni bir dizinin bölümü oynanmazsa, biz kendimizi şampiyonlukta favori görüyoruz. Bildiğiniz gibi bizden önce Galatasaray maçı oynandı. Çıkışta da bazı açıklamalar olmuş. Bununla ilgili de birkaç cevap vermemiz gerekiyor. Türk futbolunda çok garip şeyler yaşıyoruz. Bizim iddiamız hep sezon olarak, sezonun başından beri garip şeyler oluyor diyoruz. Bununla ilgili hep tartışmaya hazırız diyoruz. Bu yapı dediğimiz olay kendisini daha çok hissettiriyor. Fenerbahçe mağlup oluyor, hemen diyorlar ‘Ne oldu yapı?'. Ne zaman Galatasaray maç kazanıyor, ‘Gördünüz mü nerede yapı.' Altını çizerek söylüyorum, biz sezon olarak konuşuyoruz. Kalkıp da hakem bir pozisyonda karar verdi diye bunun üzerine anlattığımız her şey boşa mı geçiyor. Anlattığımız bütün haksızlar unutuluyor mu? Dünya böyle bir dünya mı? Devamlı katlet katlet takımları, sonra bir maçta pozisyon olduğunda hemen yapı nerede deniyor. Kazandık ve Fenerbahçe kaybetti. ‘Hani nerede yapı' gibi söylemler oluyor. Geçtiğimiz hafta olan komik bir durum var. Bunları tekrar açıklayayım. Pozisyonları inceleyelim teklifi Galatasaray'dan geldi. Canlı yayında Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, 'Bu sezona da bakalım geçtiğimiz sezona da bakalım' dedi. 'Yabancı hakem gelsin, pozisyonlara baksın' dedi. Böyle bir teklif geldi ve biz de devamında kabul ettik. 'Böyle bir teklifte bulunuyorsunuz, tamam kabul edelim' dedik. Devamında Hatipoğlu benimle konuşmaya başladı. Birkaç hafta görüştük ve sonrasında kendinden gelen teklif 'Milli takım arasında olsun' dedi. Buna da 'Tamam' dedik. Tartışılacak bir konu yok. Bu dönemde basından bana sordular, ben de 'Milli takım arasında bakılacak' dedim. Sonrasında İbrahim Hatipoğlu'ndan bunlar yalan diye karşılık geldi

"HER ŞEY EŞİT OLURSA..."

Yaşanan tartışmalı pozisyonları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun çözeceğini ve kendilerine güvendikleri belirten Ilıcalı, “Biz kimsenin hakkı yenmesin istiyoruz. Ülkemiz dünyada rezil oluyor. Bunun sebebini duyuranlar olarak görmeyin. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bugün ilk golde hakemi VAR'a çağıranı da biliyoruz. Kasımpaşa maçında 100 metreden gelen eli görmeyen hakem bugün çıkmış tekrar VAR'a çağırıyor. Federasyonumuza hala güveniyoruz. Federasyon bu işin çözümü sağlayacaktır. Yaşanan komediyi bitirecektir ve adil bir lig olacaktır. Buna da sonuna kadar güveniyoruz. Şampiyonluk yolunda her zaman iddialı olduğumuzu söylüyoruz. Her şey eşit olursa, takımımız şampiyonluğun favorisidir” değerlendirmesinde bulundu.

"YABANCI HAKEM, POZİYONLARI İNCELEYECEK"

Yurt dışından tartışmalı pozisyonları izlemesi ve değerlendirmesi için yabancı hakem getireceklerini söyleyen Acun Ilıcalı, “Yabancı hakem pozisyonları inceleyecek. Yabancı hakem getireceğiz. Kimsenin dostu ya da arkadaşı olan hakem getirmeyeceğiz. Şampiyonlar Ligi'ni yönetmiş bir hakem getireceğiz. En üst düzeydeki bir hakem gelecek ve pozisyonlara bakacak. Bizim iddiamız, öncelikle Galatasaray-Beşiktaş maçında verilemeyen 8 sarı kart, 2 kırmızı kart oldu diyoruz. İnsanlara tekme tokat giriyorsunuz, hakem kart vermiyor. 3-4 kere giriyorsun adam ne yapacağını şaşırıyor. Sonrasında maç kazandıktan sonra güle oynaya pozisyon arıyorsun benim aleyhime bir şey oldu mu diye. Türkiye'de sarı kartlarla ilgili korkunç bir operasyon yapılıyor. Biz bunu da araştırmak istiyoruz. İstenilen her pozisyonu tartışmaya hazırız. Galatasaray Kulübü'ne de söyledik. Şu anda gerekli bir yetkili bulamıyoruz” şeklinde konuştu.

"BAŞROL FENERBAHÇE'DİR"

Ligi ilk sırada bitiren takımın direkt Şampiyonlar Ligi'ne gitmesinde en büyük pay sahibinin Fenerbahçe olduğunun altını çizen Ilıcalı, “Türkiye'den bir takımın direkt Şampiyonlar Ligi'ne gitmesinde başrol Fenerbahçe'dir. Bizim bir günlük mağlubiyetimizle ilgili gündem oluşturmayın. Bugün bir takım Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidecekse bizim topladığımız puanlarla gidecek. Son 5 senede Fenerbahçe bakın kaç puan toplamış. İnternette yazıyor, bakabilirsiniz. En yüksek puan toplayan biziz. Bu olabilir, Manchester City de üst üste 3 maç yenildi. Takımlar maç kaybeder” diye konuştu.