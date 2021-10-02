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    Adana Demirspor deplasmanda Antalyaspor'u 1-2 yendi

    Antalyaspor'a konuk olan Adana Demirspor, karşılaşmada 1-2 galip gelerek puanını 12'ye yükseltti.
    • AA
    • 02.10.2021 - 01:33
    • Güncelleme : 02.10.2021 - 01:34
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    Adana Demirspor deplasmanda Antalyaspor'u 1-2 yendi

    Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor evinde Adana Demirspor'u ağırladı.

    Hakemin düdüğüyle başlayan karşılaşmada ilk yarının sonlarına doğru Adana Demirspor'da Mario Balotelli fileleri havalandırarak takımını 0-1 öne geçirdi.

    Adana Demirspor deplasmanda Antalyaspor u 1-2 yendi #1

    ADANA DEMİRSPOR 4 MAÇTIR YENİLMİYOR

    İkinci yarıya hızlı başlayan Antalyaspor 59. dakikada Bünyamin Balcı ile skoru eşitledi. Yenilen golden sonra hücum hattında etkili olmaya başlayan konuk ekipte, Matias Vargas 79. dakikada attığı golle takımını tekrar öne geçirdi.

    90 dakikanın tamamlanmasıyla birlikte Antalyaspor 8 puanda kalırken, Adana Demirspor 12 puana çıkarak yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

    BALOTELLİ 4 MAÇTIR BOŞ GEÇMİYOR

    Etkili bir oyun sergileyen Balotelli, 2017'den sonra ilk kez üst üste 4 maçta gol attı.

    Adana Demirspor deplasmanda Antalyaspor u 1-2 yendi #2

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