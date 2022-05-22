Adana Demirspor, Göztepe'ye 7 gol attı

Süper Lig'de sezonun son haftasında Adana Demirspor, küme düşen Göztepe'yi 7-0'lık unutulmaz skorla mağlup etti.

Adana Demirspor ile Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında kozlarını paylaştı.

Mücadeleyi 7-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri Balotelli (5), Erhun ve Atakan Çankaya (k.k) kaydetti.

Balotelli tarihe geçti

Adana Demirspor, küme düşen Göztepe'yi 7-0'lık unutulmaz skorla mağlup ederken Mario Balotelli attığı gollerle tarihi bir akşam yaşadı.

İtalyan golcü takımı adına 5 kez sahneye çıktı ve galibiyetin kilit ismi oldu.

Balotelli attığı gollerle Alex de Souza'dan bu yana Süper Lig'de bir maçta 5 gol atan ilk futbolcu oldu.

11 yıl sonra bir ilk

Alex, 2010-11 sezonunda Fenerbahçe'nin 6-0 kazandığı Ankaragücü maçında 5 gol kaydetmişti.

Mario Balotelli, Alex de Souza'dan sonra Süper Lig'de bir maçta 5 gol atan ilk futbolcu oldu.

Rekor Tanju Çolak'ta

Süper Lig'de bir maçta en fazla gol bulma rekorunun sahibi Tanju Çolak...

Türk futbolunun unutulmaz golcüsü, bir maçta 6 gol atmayı başarmış ve iki hat-trick yapmıştı. Mario Jardel, Şota Arveladze ve Cenk İşler de bir maçta 5 gol atan diğer futbolcular.