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- Adana Demirspor, Göztepe'ye 7 gol attı
Adana Demirspor, Göztepe'ye 7 gol attı
- 22.05.2022 - 21:07
- Güncelleme : 22.05.2022 - 21:53
Adana Demirspor ile Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında kozlarını paylaştı.
Mücadeleyi 7-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri Balotelli (5), Erhun ve Atakan Çankaya (k.k) kaydetti.
Balotelli tarihe geçti
Adana Demirspor, küme düşen Göztepe'yi 7-0'lık unutulmaz skorla mağlup ederken Mario Balotelli attığı gollerle tarihi bir akşam yaşadı.
İtalyan golcü takımı adına 5 kez sahneye çıktı ve galibiyetin kilit ismi oldu.
Balotelli attığı gollerle Alex de Souza'dan bu yana Süper Lig'de bir maçta 5 gol atan ilk futbolcu oldu.
11 yıl sonra bir ilk
Alex, 2010-11 sezonunda Fenerbahçe'nin 6-0 kazandığı Ankaragücü maçında 5 gol kaydetmişti.
Mario Balotelli, Alex de Souza'dan sonra Süper Lig'de bir maçta 5 gol atan ilk futbolcu oldu.
Rekor Tanju Çolak'ta
Süper Lig'de bir maçta en fazla gol bulma rekorunun sahibi Tanju Çolak...
Türk futbolunun unutulmaz golcüsü, bir maçta 6 gol atmayı başarmış ve iki hat-trick yapmıştı. Mario Jardel, Şota Arveladze ve Cenk İşler de bir maçta 5 gol atan diğer futbolcular.