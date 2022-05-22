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    Adana Demirspor, Göztepe'ye 7 gol attı

    Adana Demirspor, Göztepe'ye 7 gol attı

    Süper Lig'de sezonun son haftasında Adana Demirspor, küme düşen Göztepe'yi 7-0'lık unutulmaz skorla mağlup etti.
    • 22.05.2022 - 21:07
    • Güncelleme : 22.05.2022 - 21:53
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    Adana Demirspor ile Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında kozlarını paylaştı.

    Mücadeleyi 7-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri Balotelli (5), Erhun ve Atakan Çankaya (k.k) kaydetti.

    Balotelli tarihe geçti

    Adana Demirspor, küme düşen Göztepe'yi 7-0'lık unutulmaz skorla mağlup ederken Mario Balotelli attığı gollerle tarihi bir akşam yaşadı.

    İtalyan golcü takımı adına 5 kez sahneye çıktı ve galibiyetin kilit ismi oldu.

    Balotelli attığı gollerle Alex de Souza'dan bu yana Süper Lig'de bir maçta 5 gol atan ilk futbolcu oldu.

    11 yıl sonra bir ilk

    Alex, 2010-11 sezonunda Fenerbahçe'nin 6-0 kazandığı Ankaragücü maçında 5 gol kaydetmişti.

    Mario Balotelli, Alex de Souza'dan sonra Süper Lig'de bir maçta 5 gol atan ilk futbolcu oldu.

    Adana Demirspor, Göztepe ye 7 gol attı #1

    Rekor Tanju Çolak'ta

    Süper Lig'de bir maçta en fazla gol bulma rekorunun sahibi Tanju Çolak...

    Türk futbolunun unutulmaz golcüsü, bir maçta 6 gol atmayı başarmış ve iki hat-trick yapmıştı. Mario Jardel, Şota Arveladze ve Cenk İşler de bir maçta 5 gol atan diğer futbolcular.

    Adana Demirspor, Göztepe ye 7 gol attı #2

    Adana Demirspor, Göztepe ye 7 gol attı #3


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