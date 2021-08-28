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- Adana Demirspor ile Konyaspor yenişemedi
Adana Demirspor ile Konyaspor yenişemedi
- AA
- 28.08.2021 - 00:12
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu üçüncü haftada maçında Adana Demirspor, İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı.
İki takım 1-1 berabere kaldı.
İLK DEVREDE GOL SESİ ÇIKMADI
3. dakikada Lucas Castro'nun sol kanattan gönderdiği topa Sedat Şahintürk hareketlendi. Kaleci Sehic ceza sahası girişinde topu elle kontrol etti.
12. dakikada ani gelişen Adana Demirspor atağında Stambouli'nin ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Assombalonga'nın kale sahası içinde kafa vuruşunda kaleci Sehic müdahalesiyle topu uzaklaştırdı.
38. dakikada sol kanatta Bytyqi'nin ceza sahası dışından şutunda, top az farkla auta çıktı.
44. dakikada Balotelli'nin ceza sahası dışından vuruşunda, top kaleci Sehic'te kaldı.
45. dakikada Balotell'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topta Sedat Şahintürk'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı.
İLK GOL 59'DA GELDİ
58. dakikada Belhanda'nın sol kanattan çapraza gönderdiği topla buluşan Assombalonga'nın bekletmeden vuruşunda, top az farkla auta çıktı.
59. dakikada sağ kanattan Vargas'ın ortasında, ceza alanı içinde arka direkte topla buluşan Assombalonga'nın kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0.
61. dakikada Serdar Gürler'in sağ kanattan ortasında topla buluşan Cikalleshi'nun kafa vuruşunda, top direkten oyun alanına döndü.
68. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ortasında boşta kalan Skubic'in kafa vuruşunda, top kaleci Muric'te kaldı.
83'TE BERABERLİK GOLÜ GELDİ
77. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Serdar Gürler'in vuruşunda, kaleci Muric topu uzaklaştırdı.
83. dakikada sağ kanattan Guilherme'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde altıpasta Abdülkerim Bardakçı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.