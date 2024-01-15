Adana Demirspor yeni transferini duyurdu Adana Demirspor, Tunuslu genç oyuncu Motez Nourani ile 2.5 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

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Süper Lig ekibi Adana Demirspor'dan transfer hamlesi geldi.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Motez Nourani'yi transfer ettiklerini açıkladı.

Başkan Sancak açıkladı

Murat Sancak yaptığı açıklamada, ''Sözde 3 dönem transfer yasağı almış Adana Demirspor bu transferi nasıl yapar anlamış değilim. Haberi yapanlar umarım utanırlar.'' şeklinde sözler sarf ederek yeni transferini tanıttı.

Çıktığı 9 maçta katkı veremedi

US Tataouine formasıyla bu sezon 9 maça çıkan Nourani, gol ya da asist katkısı yapamadı.