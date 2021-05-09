Adana Demirspor, Menemenspor’u 4-1 yenerek 70 puanla şampiyonluğa ulaştı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte taraftarlar 26 yıllık süper lig özlemini sokağa dökülüp kutladı.

TFF 1. Lig’in 34’üncü haftasında Adana Demirspor, Menemenspor’u 4-1 yenerek 70 puanla şampiyonluğa ulaştı.

1994-1995 sezonundan bu yana süper lig özlemi çeken Adana Demirspor, 26 yıl sonra tekrardan süper lige çıktı.

TARAFLAR, 26 YILLIK ÖZLEMİ KUTLAMAK İÇİN SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Maçın bitiş düdüğü ile birlikte, Adana Demirspor taraftarları, 26 yıllık özlemi kutlamak için sokağa döküldü. Kentin birçok noktasında kutlama yapan taraftarlar, meşaleleri yakıp tezahüratlarda bulundu.

Adana Demirspor'un 26 yıl sonra gelen şampiyonluğu kentte coşkuyla kutlandı VİDEO

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DAVUL EŞLİĞİNDE HALAY ÇEKTİLER

Taraftarlar davul eşliğinde halay çekip takımlarının şampiyonluğunu kutladı. Kent genelinde taraftar grupları araçlarını bayraklarla süsleyerek kent genelinde sevinç turları attı. Binlerce taraftar sokağa dökülerek şampiyonluğunu kutlamaya devam etti.

Adana Demirspor taraftarları davul zurna ile kutlama yaptı VİDEO