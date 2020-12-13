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    Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü, Cüneyt Dumlupınar oldu

    Adana Demirspor'da Ümit Özat'ın istifasının ardından teknik direktör olarak yeniden Cüneyt Dumlupınar göreve getirildi.
    • İHA
    • 13.12.2020 - 23:33
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    Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü, Cüneyt Dumlupınar oldu

    TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Ümit Özat bugün oynadıkların Giresunspor maçı sonra istifa ettiğini bildirmişti.

    Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cüneyt Dumlupınar'ı göreve getirdiklerini duyurdu.

    "DEVRE ARASINA KADAR DUMLUPINAR ÖNDERLİĞİNDE GİDİLECEK"

    Murat Sancak açıklamasında, "Takımı iyi tanıyan beraber çalıştığım hoca olarak Cüneyt Dumlupınar yarın Trabzon'da takımın başında olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Devre arasına kadar Cüneyt Dumlupınar önderliğinde gidilecek. Taraftarı mutlu eder ve başarılı olursa, inşallah olacak devam ederiz" dedi.

    Adana Demirspor un yeni teknik direktörü, Cüneyt Dumlupınar oldu #1

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