Ahmet Nur Çebi: Dorukhan'la yüzde 90 anlaştık

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Dorukhan Toköz'le ilgili yaptığı açıklamada, "Bana göre yüzde 90 anlaştık" dedi.

Beşiktaş'ta sözleşmesi yenilenmek istenen yerli oyuncu Dorukhan Toköz konusunda belirsizlik sürüyor.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, katıldığı bir canlı yayında, Dorukhan Toköz ile ilgili açıklamalarda bulunarak siyah-beyazlı taraftarların yüreğine su serpti.

Çebi, anlaşmanın an meselesi olduğunu söyledi.

"BANA GÖRE YÜZDE 90 ANLAŞTIK"

"Dorukhan ile görüşmelerimiz devam ediyor. Her iki taraf da imzaları atmadan belli olmaz ama bana göre yüzde 90 bitti. Olumlu şekilde bitti. İmzalar atıldığında açıklarız. Dorukhan'ın bize farklı davranıp gitmek istemediğini gösterdiğini sanmıyorum. Tavırlar ve görüşmeler çok olumlu. Sadece bunları kağıda döküp imzalamak kaldı."