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    Akdeniz Oyunları’nda milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, altın madalya kazandı

    19. Akdeniz Oyunları’nda milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, erkekler 200m kurbağalama finalinde 2:11.26’lık derecesiyle altın madalya kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2022 - 21:28
    • Güncelleme : 01.07.2022 - 21:31
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    Akdeniz Oyunları’nda milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, altın madalya kazandı

    Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir,  altın madalya elde etti.

    200 metre kurbağalama finalinde mücadele milli yüzücümüz Berkay Ömer Öğretir, 2:11.26'lık derecesiyle altın madalya kazandı.

    Kasapoğlu'ndan tebrik

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu şampiyon sporcumuz Berkay Ömer Öğretir'i tebrik etti.

    Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    "19. Akdeniz Oyunları'nda 30'uncu ve yüzme tarihimizde ikinci altın madalyamızı kazanıyoruz.

    Harikasın Berkay Ömer Öğretir!" ifadelerini kullandı.

    Akdeniz Oyunları’nda milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, altın madalya kazandı #1

    Akdeniz Oyunları’nda milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, altın madalya kazandı #2


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