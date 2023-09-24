Alanyaspor - Fenerbahçe maçının muhtemel ilk 11'leri Süper Lig'de haftanın sonucu merak edilen mücadelesinde Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

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Süper Lig'in 6. haftasında pazar günü Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.

Alanya Oba Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

Mücadele beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe'den galibiyet serisi

İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'deki 4 maçından galibiyetle ayrılan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turları, play-off karşılaşmaları ile ilk grup maçında yenilgi yüzü görmeyerek 11 maçta 11 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Süper Lig 5. hafta maçında Ülker Stadı'nda ağırladığı Antalyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, 6. hafta mücadelesinde, 7 puanla 9. sırada yer alan Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak.

Muhtemel ilk 11'ler

Alanyaspor:

Ertuğrul, Augusto, Furkan Bayır, Aliti, Yusuf Özdemir, Efecan, Novais, Coelho, Janvier, Eduardo, Cordova

Fenerbahçe:

Livakovic; Osayi Samuel, Becao, Djiku, Ferdi; İsmail, Fred; Tadic, Szymanski, İrfan Can, Dzeko