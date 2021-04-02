Alanyaspor isabetli şut oranında Avrupa'da ilk 3'te

Süper Lig'de gsöterdiği performansla üst sıraları zorlayan Alanyaspor, isabetli şutta Avrupa'nın zirvesine girdi.

Aytemiz Alanyaspor’da ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Çağdaş Atan, takımına herkes tarafından takdir edilen bir oyun oynatıyor.

Süper Lig'in en iyi futbol oynayan takımlarından biri olarak gösterilen Alanyaspor, 30 maçta topladığı 49 puanla ligde beşinci sırada yer alıyor.

AVRUPA’DA BARCELONA VE BAYERN MÜNİH İLE YARIŞIYOR

Rakip kim olursa olsun, iç saha ya da dış saha fark etmeksizin topa sürekli sahip olan ve hücumu düşünen Alanyaspor, ligde en fazla isabetli şut atan takım konumunda.

Süper Lig'de 30 maçta rakip kaleye 180 isabetli şut atan Alanyaspor'u, Avrupa'nın beş büyük ligiyle kıyaslarsak bu alanda geçebilen tek takım Barcelona.

Katalan ekibi, La Liga'da rakip kaleye 188 isabetli şut gönderdi. Bayern Münih ise 26 haftada Alanyaspor ile aynı sayıda isabetli şut attı.

GALATASARAY DA LİSTEDE

Bu sezon kendi liginde en fazla isabetli şut atan takımlar arasında Galatasaray da yer alıyor.

Süper Lig'de Alanyaspor'un ardından 171 isabetli şut ile en fazla isabetli şut atan takım olan sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın beş büyük ligiyle kıyaslandığında ise dördüncü sırada yer alıyor.

İSABETLİ ŞUTARI GOLE ÇEVİRME ORANINDA GALATASARAY ÖNDE

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde isabetli şutları gole çevirme oranı en yüksek takım ise Bayern Münih. Bavyera ekibi, isabetli şutların yüzde 43,3'ünü gole çevirdi.

Bayern Münih'in ardından ise PSG ve Galatasaray gelirken, Alanyaspor bu alanda da beşinci sırada yer alıyor.