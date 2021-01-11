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Alanyaspor, Kasımpaşa deplasmanında 3 puan bıraktı
Süper Lig'in 18. hafta maçında Kasımpaşa deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.
- Haber Merkezi
- 11.01.2021 - 21:38
- Güncelleme : 11.01.2021 - 21:48
Süper Lig'in 18. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kasımpaşa 2-1 kazandı.
ALANYA, 10 KİŞİ KALAN KASIMPAŞA'YA YENİLDİ
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Hodzic ve 33. dakikada Yusuf Erdoğan kaydetti. Alanyaspor'un tek golü ise 39. dakikada penaltıdan Bakasetas'ın ayağından geldi.
Kasımpaşa'da Haddadi, 25. dakikada direkt kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı.
ALANYA'DAN SON 4 MAÇTA 3 YENİLGİ
Son 4 maçta 3. yenilgisini alan Alanyaspor, evinde 12 maç sonra kaybetti ve 30 puanda kaldı. Kasımpaşa ise 22 puana yükseldi.
Kasımpaşa, gelecek hafta Erzurumspor'u konuk edecek. Alanyaspor ise haftayı BAY geçecek.