Euro
10.8452
0.92%
Dolar
9.3351
0.8%
Altın
529.63
0.61%
Borsa
1.418
0.58%
Bitcoin
574.000
4.02%
EXEN Coin
20.64
1.67%
14ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 14 C
    Alanyaspor Kayserispor'u hezimete uğrattı

    Alanyaspor Kayserispor'u hezimete uğrattı

    Alanyaspor, evinde ağırladığı Kayserispor'u 6-3 yenerek puanını 17'ye yükseltti.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2021 - 22:49
    • Güncelleme : 18.10.2021 - 23:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 9. haftasında Alanyaspor evinde Antalyaspor'u ağırladı.

    Maçın başlamasıyla birlikte 9. dakikada Onur Bulut ile öne geçen Kayserispor'a ev sahibi, 14. dakikada Efecan Karaca ile karşılık verdi. 1 dakika sonra Mario Gavranovic ile tekrar öne geçen Kayseri temsilcisi, üstünlüğünü daha fazla sürdüremedi.

    Alanyaspor Kayserispor u hezimete uğrattı #1

    İKİNCİ YARIDA ALANYASPOR FARKI AÇTI

    22. dakikada Majid Hosseini'nin kendi kalesine attığı golle eşitliği yakalayan Alanyaspor, 45. dakikada Davidson'un golüyle ilk kez öne geçti. İkinci yarı oyun hakimiyetini tamamen eline alan Bülent Korkmaz'ın ekibi, 55. dakikada Umut Güneş ile farkı 2'ye çıkardı.

    Gollerine ara vermeyen Akdeniz ekibi, 77. dakikada Famara Diedhiou ile iyice rahatlarken, 79. dakikada sahneye çıkan Davidson, kendisinin 2., takımının ise 6. golünü attı. 88. dakikada ise Kayserispor'da Mustafa Pektemek skoru belirledi. Nefes kesen maç, Alanyaspor'un 6-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

    Alanyaspor Kayserispor u hezimete uğrattı #2

    BÜLENT KORKMAZ'IN EKİBİ 7. SIRAYA YERLEŞTİ

    Bülent Korkmaz yönetiminde çıktığı 6. maçı da kaybetmeyen Alanyaspor, 17 puanla 7. sıraya yerleşti.

    22 Eylül'de Galatasaray 'ı 3-0 devirdiği maçın ardından çıktığı 3 karşılaşmayı da kazanamayan Hikmet Karaman'lı Kayserispor ise 11 puanla 11. sırada kaldı.

    Alanyaspor Kayserispor u hezimete uğrattı #3

    Alanyaspor Kayserispor u hezimete uğrattı #4

    Alanyaspor Kayserispor u hezimete uğrattı #5

    Alanyaspor Kayserispor u hezimete uğrattı #6

    Alanyaspor Kayserispor u hezimete uğrattı #7

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir