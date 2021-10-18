Alanyaspor Kayserispor'u hezimete uğrattı

Alanyaspor, evinde ağırladığı Kayserispor'u 6-3 yenerek puanını 17'ye yükseltti.

Süper Lig'in 9. haftasında Alanyaspor evinde Antalyaspor'u ağırladı.

Maçın başlamasıyla birlikte 9. dakikada Onur Bulut ile öne geçen Kayserispor'a ev sahibi, 14. dakikada Efecan Karaca ile karşılık verdi. 1 dakika sonra Mario Gavranovic ile tekrar öne geçen Kayseri temsilcisi, üstünlüğünü daha fazla sürdüremedi.

İKİNCİ YARIDA ALANYASPOR FARKI AÇTI

22. dakikada Majid Hosseini'nin kendi kalesine attığı golle eşitliği yakalayan Alanyaspor, 45. dakikada Davidson'un golüyle ilk kez öne geçti. İkinci yarı oyun hakimiyetini tamamen eline alan Bülent Korkmaz'ın ekibi, 55. dakikada Umut Güneş ile farkı 2'ye çıkardı.

Gollerine ara vermeyen Akdeniz ekibi, 77. dakikada Famara Diedhiou ile iyice rahatlarken, 79. dakikada sahneye çıkan Davidson, kendisinin 2., takımının ise 6. golünü attı. 88. dakikada ise Kayserispor'da Mustafa Pektemek skoru belirledi. Nefes kesen maç, Alanyaspor'un 6-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

BÜLENT KORKMAZ'IN EKİBİ 7. SIRAYA YERLEŞTİ

Bülent Korkmaz yönetiminde çıktığı 6. maçı da kaybetmeyen Alanyaspor, 17 puanla 7. sıraya yerleşti.

22 Eylül'de Galatasaray 'ı 3-0 devirdiği maçın ardından çıktığı 3 karşılaşmayı da kazanamayan Hikmet Karaman'lı Kayserispor ise 11 puanla 11. sırada kaldı.