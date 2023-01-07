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Alex de Souza'dan Fenerbahçe'yle ilgili paylaşım

Alex de Souza'dan Fenerbahçe'yle ilgili paylaşım

Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Alex de Souza, sosyal medya hesabından sarı lacivertli kulüple ilgili bir paylaşım yaptı.