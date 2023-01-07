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    Alex de Souza'dan Fenerbahçe'yle ilgili paylaşım

    Alex de Souza'dan Fenerbahçe'yle ilgili paylaşım

    Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Alex de Souza, sosyal medya hesabından sarı lacivertli kulüple ilgili bir paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2023 - 15:56
    • Güncelleme : 07.01.2023 - 15:57
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    Fenerbahçe'nin eski efsane oyuncularından Alex de Souza, 29 Kasım gecesinde sosyal medya hesabından 'Yuvama dönüyorum'' paylaşımında bulunmuştu.

    Bu paylaşımından sonra taraftarlardan 287 bin beğeni alan Alex, 2 Aralık'ta ise illegal bahis sitesinin reklamını yaptı.

    Yaptığı bahis sitesi reklamıyla tepki çekti

    Reklam sonrası yıldız oyuncu sosyal medya üzerinden tepkiler aldı.

    Yaşananların ardından Fenerbahçe'nin Galatasaray ile karşı karşıya geleceği derbi maçı öncesi Alex de Souza'dan flaş bir paylaşım geldi.

    "Özledim"

    Alex, sosyal medya hesabından Fenerbahçe şükrü Saraçoğlu Stadı'nın görselini paylaşarak, "özledim" ifadesini kullandı.

    Brezilyalı efsanenin attığı bu story kısa süre içinde binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

    İşte o paylaşım...

    Alex de Souza dan Fenerbahçe yle ilgili paylaşım #1

    Alex de Souza dan Fenerbahçe yle ilgili paylaşım #2


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