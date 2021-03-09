Euro
9.2052
0.1%
Dolar
7.759
0.09%
Altın
420.19
0.45%
Borsa
1.53
-0.76%
Bitcoin
391.629
3.82%
EXEN Coin
15.75
-1.25%
2ºC
İstanbul
Açık 2 C
    Ali Akman, Eintracht Frankfurt’la sözleşme imzaladı

    Ali Akman, Eintracht Frankfurt’la sözleşme imzaladı

    Bursaspor ile sözleşmesini fesheden Ali Akman, sezon sonu için anlaştığı Eintracht Frankfurt ile sözleşme imzaladı.
    • İHA
    • 09.03.2021 - 01:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    TFF 1. Lig ekibi Bursaspor’la yollarını ayıran Ali Akman, devre arası transfer döneminde anlaşmaya vardığı Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile sözleşme imzaladı.

    Alman kulübü tarafından da kamuoyuna tanıtılan 19 yaşındaki futbolcu, yeşil-beyazlı takımda kadro dışı kalmış ve sonrasında sözleşmesi karşılıklı olarak anlaşarak feshedilmişti.

    "KENDİMİ EVİMDEYİM GİBİ HİSSEDİYORUM"

    Eintracht Frankfurt’la 1 Temmuz 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalayan Ali Akman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün büyük gün! Kendimi evimdeymişim gibi hissediyorum” ifadelerini kullandı.

    Ali Akman, Eintracht Frankfurt’la sözleşme imzaladı #1

    Ali Akman, Eintracht Frankfurt’la sözleşme imzaladı #2

    Ali Akman, Eintracht Frankfurt’la sözleşme imzaladı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir