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    Ali Koç: 6-0'lık G.Saray derbisinde sesim kısıldı

    Ali Koç: 6-0'lık G.Saray derbisinde sesim kısıldı

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni taraftar uygulaması için düzenlenen tanıtım lansmanında gelen bir soru üzerine 6-0'lık Galatasaray derbisiyle ilgili bir yanıt verdi.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2020 - 21:15
    • Güncelleme : 27.10.2020 - 21:16
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    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mohikan uygulamasının lansmanında taraftarların sorularını yanıtladı.

    Ali Koç, Galatasaray'ı 6-0 yendikleri maç hakkında bir itirafta bulundu.

    "6-0'LIK GALATASARAY DERBİSİ"

    Sarı-lacivertli kulübün başkanı, "Sesinizin en çok kısıldığı maç nedir?" sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi:

    "Sesimin en çok kısıldığı maç 6-0'lık Galatasaray derbisidir. En çok bağırdığım maç o. Sadece 6-0 olduğu için değil, eşim ile flört aşamasındaydık, maça götürmüştüm. O yorulmuştu locaya yollamıştık, biz devam etmiştik."

    Ali Koç: 6-0 lık G.Saray derbisinde sesim kısıldı #1

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