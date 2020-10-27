Ali Koç: 6-0'lık G.Saray derbisinde sesim kısıldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni taraftar uygulaması için düzenlenen tanıtım lansmanında gelen bir soru üzerine 6-0'lık Galatasaray derbisiyle ilgili bir yanıt verdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mohikan uygulamasının lansmanında taraftarların sorularını yanıtladı.

Ali Koç, Galatasaray'ı 6-0 yendikleri maç hakkında bir itirafta bulundu.

"6-0'LIK GALATASARAY DERBİSİ"

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, "Sesinizin en çok kısıldığı maç nedir?" sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi:

"Sesimin en çok kısıldığı maç 6-0'lık Galatasaray derbisidir. En çok bağırdığım maç o. Sadece 6-0 olduğu için değil, eşim ile flört aşamasındaydık, maça götürmüştüm. O yorulmuştu locaya yollamıştık, biz devam etmiştik."