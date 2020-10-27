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- Ali Koç: 6-0'lık G.Saray derbisinde sesim kısıldı
Ali Koç: 6-0'lık G.Saray derbisinde sesim kısıldı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni taraftar uygulaması için düzenlenen tanıtım lansmanında gelen bir soru üzerine 6-0'lık Galatasaray derbisiyle ilgili bir yanıt verdi.
- Haber Merkezi
- 27.10.2020 - 21:15
- Güncelleme : 27.10.2020 - 21:16
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mohikan uygulamasının lansmanında taraftarların sorularını yanıtladı.
Ali Koç, Galatasaray'ı 6-0 yendikleri maç hakkında bir itirafta bulundu.
"6-0'LIK GALATASARAY DERBİSİ"
Sarı-lacivertli kulübün başkanı, "Sesinizin en çok kısıldığı maç nedir?" sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi:
"Sesimin en çok kısıldığı maç 6-0'lık Galatasaray derbisidir. En çok bağırdığım maç o. Sadece 6-0 olduğu için değil, eşim ile flört aşamasındaydık, maça götürmüştüm. O yorulmuştu locaya yollamıştık, biz devam etmiştik."