Ali Koç: Dinimizde iftira en büyük günahtır

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mustafa Cengiz'in derbide küfür edildi iddialarına ilişkin, "Dinimizde en büyük günah iftiradır. Devletimizin güzide kurumlarını bile zan altında bırakıyorlar." dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımının Fatih Karagümrük'le oynadığı karşılaşma sonrası konuştu.

Koç, Mustafa Cengiz'in derbi sonrası yaptığı açıklamalara ilişkin sert ifadeler kullandı.

"DEVLETİMİZİN GÜZİDE KURUMLARINI ZAN ALTINDA BIRAKIYORLAR"

Dinimizde en büyük günah iftiradır diyen Koç, "Koskoca adamların iftiralarını araştırın! Savcılık var, emniyet var, TFF var. Devletimizin güzide kurumlarını bile zan altında bırakıyorlar." dedi.

MUSTAFA CENGİZ: BU NASIL MANTALİTE

Fenerbahçe derbisi sonrası sarı-kırmızılı ekibin başkanı Mustafa Cengiz, "Bu kafa yapısıyla hiçbir yere ulaşamazsın. Böyle kalitesizlik olmaz. Kimseden korkmam, Allah'tan başka. Rakip takım başkanının meclis idare memuru gibi dolaşması hoşuma gitmedi. Emniyet gibi dolaşıyor. Alkıştan rahatsız olmuşlar. Allah Allah... Sen geldin, bizim evimizde şakır şakır alkışladın ve bir de benim alkışlamamı istedin. Allah Allah, bu nasıl mantalite?" ifadelerini kullanmıştı.