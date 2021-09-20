Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Panik olacak bir durum yok. Hocamıza da güveniyorum ve doğru yoldayız" dedi.

Süper Lig'de 6. hafta Fenerbahçe Başakşehir'e konuk oldu.

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekibi aradığı golü 16. dakikada bularak 1-0 öne geçti. İkinci yarıda yer yer karşılıklı hücumların olduğu sahada Başakşehir son dakikalarda attığı golle farkı ikiye çıkararak üç puanı alan taraf oldu.

"BEKLEMEDİĞİMİZ BİR SONUÇ ALDIK"

Maçın ardından basın mensuplarına konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Başakşehir'i kutlarım net ve hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Beklemedimiz bir sonuç aldık ama biz de bir yerde kötü bir sonuç çıkarıp, yenilecektik o da bugüne rastladı. Böyle bir yol kazasına olumlu bakarsak erken gelmesinin bize olumlu olacağını düşünüyorum." dedi.

"PANİK OLACAK BİR DURUM YOK, DOĞRU YOLDAYIZ"

Panik olacak bir durum olmadığını belirterek, hocaya güvendiğini aktaran Koç, "Perşembe oynadığımız Avrupa maçında hem yıpranma hem de duygusal bir boşalma oldu. Bugün iyi oynamadık ama rakamlara baktığımız da maçın sonucu ile çıkışmıyor. Ama etkili oynamamış ki bütün rakamlar lehimize olmasına rağmen burada mağlup olduk. Panik olacak bir durum yok. Takıma, hocamıza çok inanıyorum. Doğru yolda olduğumuza inanıyorum. Az evvel aşağıda arkadaşlarla soyunma odasındaydım. Bu gece yatacaklar, kafalarında maçı yaşayacaklar, yarın yepyeni bir gün başlıyor." ifadelerini kullandı.

Ali Koç: Doğru yolda olduğumuza inanıyorum VİDEO