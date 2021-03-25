Ali Koç döneminde 6. teknik direktörle de yollar ayrıldı

Ali Koç döneminde 6. teknik direktörle de yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de Ali Koç başkanlığındaki 3 yılda toplamda 6 teknik direktör değişikliği yapıldı.

Fenerbahçe'de teknik direktör istikrarsızlığı sürüyor.

Sarı-lacivertli kulüpte Ali Koç'un başkanlığı döneminde gönderilen teknik direktörlerin son halkasına Erol Bulut katıldı.

SON HALKA EROL BULUT OLDU

Bulut'un gönderilmesiyle birlikte Başkan Ali Koç, görev süresi boyunca 6 tane teknik direktörle çalışmış oldu.

Sırasıyla bu teknik direktörler Phillip cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal, Zeki Murat, Tahir Karapınar ve son olarak Erol Bulut.

ALİ KOÇ DÖNEMİNDE FENERBAHÇE'NİN ESKİYEN TEKNİK PATRONLARI

Ali Koç döneminde takımın başına geçirilen teknik direktörlerin performasları ise şöyle:

Phillip Cocu (20 Temmuz 2018-28 Ekim 2018): 10 maç, 2 galibiyet 3 beraberlik, 5 mağlubiyet, 9 puan

Erwin Koeman (28 Ekim 2018- 14 Aralık 2018): 5 maç, 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet, 5 puan

Ersun Yanal (14 Aralık 2018-4 Mart 2020): 43 maç, 19 galibiyet, 13 beraberlik, 10 mağlubiyet, 70 puan

Zeki Murat (4 Mart 2020-9 Haziran 2020): 1 mağlubiyet 1 beraberlik, 1 puan

Tahir Karapınar (9 Haziran 2020- 30 Temmuz 2020): 8 maç, 4 galibiyet, 3 mağlubiyet, 1 beraberlik, 13 puan

Erol Bulut (30 Temmuz 2020-25 Mart 2021): 30 maç, 18 mağlubiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet, 59 puan