Ali Koç: Dört transferimiz olacak

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 4 transfer daha yapacaklarını söyledi.

Ali Koç, HJK Helsinki maçının ardından transfef gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ali Koç:

"Sistem yavaşça kuruluyor. En memnun olduğum konu ise topu çabuk geri almamız, üçüncü bölgede geri almamız, daha inançlı bir takım olmamız.

Daha yolun çok başındayız, bu sistemin henüz oturmamış hali.Kampı kazasız, belasız, sakatlıksız atlattık derken; arka arkaya üç önemli oyuncumuz, Adana Demirspor maçında Serdar, bugün de Novak ve İrfan...

İnşallah ciddi bir şeyleri yoktur.İnşallah hesabı kitabı doğru yapabilirsek dört transferimiz olacak."

AYRINTILAR GELİYOR...