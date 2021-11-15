Ali Koç, Fenerbahçe hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Hamburg Fenerbahçeliler Derneği’nin yıl dönümüne katılan Ali Koç, "zil takıp oynayanlar inşallah Allah’ın izniyle çok mutsuz olacaklar" diye konuştu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Hamburg Fenerbahçeliler Derneği’nin 20. kuruluş yıl dönümüne katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe'nin son dönemde ligdeki durumu hakkında açıklamalarda bulunan Ali Koç, takıma inanmaya ve desteklemeye öncelik verilmesi gerektiğini belirtti.

"DİĞER TAKIMLARA GÖRE FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYON OLMASI DAHA ZOR"

Şampiyonluğun diğer kulüplere göre Fenerbahçe'de daha zor olduğunu söyleyen Koç, "Şampiyonluk diğer kulüpler için 1’se Fenerbahçe Spor Kulübü için 5 zordur. Elde ettiğimiz bütün şampiyonluklar, büyük mücadeleler sonunda olmuş şampiyonluklardır, bir tanesi hariç. Bu durum Fenerbahçe’nin büyüklüğünde diye övünsek mi, bu nasıl bir haksızlık acaba diye kendi kendimize dövünsek mi bilmiyorum ama Fenerbahçe’nin başarıları diğer camialara göre çok daha zor, çetrefilli olmuştur" dedi.

"FENERBAHÇE 3 KEZ KAPATILMAYA ÇALIŞILDI"

Fenerbahçe'nin tarihinde 3 kez kapatılmaya çalışıldığını dile getiren Koç, "Akıntılara, rüzgara, fırtınalara karşı olmuştur ve tarih boyunca böyle olmuştur. Sadece sportif başarı değil, Fenerbahçe tarihi boyunca 3 kez kapatılmaya çalışılmış ve her seferinde taraftarı sokaklara dökülmüş, kendi evladını sahipleniyormuş gibi bu kulübü sahiplenmiştir. En yakın örneği de 2011’de. Ama bir yandan başka bir camia yoktur ki kendi kendini dibe kendi mensupları tarafından bu kadar aşağı çeken. Bu da bize has bir şey. Bu da pek övünülecek bir şey değil. Diğer camialara baktığım zaman eski yöneticiler olsun, sporcu yorumcuları olsun, o camiaya mensup medya muhabirleri olsun hep kendi camialarını sahiplenirler hatta toz kondurmazlar" dedi.

"KULÜBE EN ÇOK ZARAR VERENLER FEDERASYON İÇİNDEKİ FENERBAHÇELİLER"

Kulübe en çok zarar verenlerin federasyondaki Fenerbahçeliler olduğunu belirten Koç, "Hele federasyondaki mensupları. Mensup diyorum. Ne demek istiyorum? Biz federasyona kimseyi vermedik isim olarak. Ama teamül bir kulüpten 3’er tane, amatörlerden bir tane… Onun bir yapısı var. Bizim zamanımızda veya bizden önce. Ne hikmetse Fenerbahçe’ye en çok zarar veren federasyonlardaki Fenerbahçeliler olmuştur. Bunu başka kulüplerde göremezsiniz. Yanına bile yaklaşmaz. Dolayısıyla Fenerbahçe Spor Kulübü’nün başarı sağlayabilmesi için diğer kulüplere nazaran en çok kenetlenmeye, birlik ve beraberliğe, taraftarının elini taşını altına koyması gereken kulüplerden bir tanesidir. Kulübüdür, bir tanesi değil. Kulübüdür. Bunu unutmayın" ifadelerini kullandı.

"AKLIMIZIN UCUNDAN GEÇMEYEN ŞEYLER OLDU"

Sözlerinin sonlarına doğru ligdeki durumu değerlendiren Koç şöyle konuştu:

"Sözlerime son vermeden önce biraz da sizleri, bizleri, hepimizi üzen futbol takımımızdan bahsedeceğim. Son 2 sezon da olduğu gibi bu sezona da çok güzel başladık, 7.hafta itibarıyla liderdik. Sonra 4 hafta geçti… Yani 7.haftada bundan sonraki 4 hafta için en kötü tabloyu çiz deseniz aklımızın ucundan geçmeyecek şeyler oldu. Hiç abartmadan, sizin gönlünüzü hoş tutmak için değil, inandığımız bir şey söylüyorum.

"ZİL TAKIP OYNAYANLAR MUTSUZ OLACAK"

Kağıt üzerinde takımımız, bugün bence, bizce, arkadaşlarım da katılıyorlar, Türkiye Ligi’nin en kuvvetli kadrosu ama daha lig başlamadan aşağı çekilmeye başladık. 3 galibiyet aldık, 9 puan, 0 gol yedik, 4.hafta İstanbul’da Sivasspor ile berabere kaldık, daha o gün protestolar başladı. Siz de biliyorsunuz ki futbolun olağan akışına aykırı bir durum. Bu hareketlenmelerin geleceğini zaten biliyorduk. Önemli değil. Önemli olan bizim kazanmamız. Fenerbahçe’nin kazanması, 3 puanları her şeyin üzerindedir. Diğerleriyle biz uğraşırız. Sizden tek ricam, biz inanıyoruz, sizler de inanmaya devam edin. Göreceksiniz, her puan kaybında, her maç kaybında, her olumsuz durumda ortaya çıkan, sosyal medyada aktif olan, her olumsuz maç sonunda zil takıp oynayanlar inşallah Allah’ın izniyle çok mutsuz olacaklar"

"BİZİM DE BECERİKSİZLİKLERİMİZ VAR AMA BU BÖYLE GİTMEYECEK"

"Ben ve arkadaşlarımın, sizin gibi insanların samimi çabaları, çalışmaları, gayretleri, niyetleri… Ben insanı hep niyetiyle ölçerim, sadece iyi futbolcu mu diye bakmam, iyi insan mı diye de bakarım. Çocuklarıma tek öğrettiğim şey iyi insan olmaktır. Bunun bir karşılığı olacak. Bu böyle gitmeyecek. Yaşadığımız bu talihsizlikler, bizim de beceriksizliklerimiz var tabii ama bu böyle gitmeyecek, bir yerde bu dönecek. Onun için inanmaya, desteklemeye, biz olalım olmayalım. Fenerbahçe’yi 1 dakika dahi yalnız bırakmamaya lütfen öncelik verin, azami gayret gösterin. Sizden tek ricam bu"

"FENERBAHÇE 21. YÜZYILDA TARİHİNDE YAŞAMADIĞI ŞEYLER YAŞADI"

Fenerbahçe 21. yüzyılda tarihinde yaşamadığı şeyler yaşadı. Düşünebiliyor musunuz bir takım 8-10 senede şampiyonluğu 3 kere son maçta kaybetti. Üstümüze bir de FETÖ geldi. Belimizi kırdı ama duvara tosladı. Belki bunu telaffuz edemeyenler bile rekabet hırsı gözünü bürümüş ama kendini milliyetçi sayan FETÖ'yle mücadele ettiğini söyleyen insanlar söz konusu Fenerbahçe olunca bize dil uzatanlar, Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin kararını hiçe sayanlar, göreceksiniz. Zaman içinde tarih Fenerbahçe’nin, bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası için neler yaptığını, nelerle boğuştuğunu, mücadele ettiğini, tek başına, kimse yanında yokken ülkeyi ne büyük felaketten döndürdüğünü tarih yazacaktır. Bugün yazmasa yarın yazacaktır. Alacağımız hiçbir şampiyonluk bize bu kadar gurur vermeyecektir geçmişte yaşadıklarımızda olduğu gibi

"BU SENEDEN KESİNLİKLE ÜMİDİMİ KAYBETMEDİM"

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün başkanı, yönetimi kim olursa olsun cansiperane sarılın, koruyun, sahiplenin. Seviyorsunuz zaten. Öyle ya da böyle bizler için de 4 senede hangi şartlarda başkanlık yaptığımızı zaman içinde anlatacağız ama bu şans dönecek. Biraz daha sabretmemiz gerekebilir. Bu seneden kesinlikle ümidimi kaybetmedim. Biz 3 haftada bu noktaya geldiysek, 3 haftada bambaşka noktaya da gelebiliriz. İnanmaya devam edin, dualarınızı eksik etmeyin. Bir kez daha Mustafa başkana, yönetim kurulu üyelerine, ailelerinize teşekkür ediyorum. Hepiniz sağ olun, var olun, eksik olmayın. Kalpler beraber."