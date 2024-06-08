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Fenerbahçe'de nefesler tutuldu...
Kulüp tarihinin en büyük çekişmesine sahne olması beklenen Olağan Seçimli Genel Kurul, bugün başladı.
Yapılan oylama sonucunda Vefa Küçük'ün yöneteceği toplantıda Ali Koç ve Aziz Yıldırım da yerlerini aldı.
Aziz Yıldırım kongreden ayrıldı
Fethi Pekin'in konuşma yaptığı sırada kürsüye gelen Aziz Yıldırım, söz alarak kongreden ayrıldığını söyledi.
İlginç anlar
Gergin bir ortamda gerçekeleşen kongrenin ilk gününde kameralara yansıyan bir görüntü ise dikkat çekti.
Tartışma esnasında fotoğraf çekinmeye çalıştı
Mevcut Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bir kongre üyesiyle tartışırken, başka bir kongre üyesi ise Ali Koç ile fotoğraf çekinmeye çalıştı.
Gündem oldu
O anlar kameralara yansırken görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
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