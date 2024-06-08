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Ali Koç, kongrede üyelerle tartışırken bir üye ilginç tavırlar sergiledi

Ali Koç, kongrede üyelerle tartışırken bir üye ilginç tavırlar sergiledi Seçimli Olağan Fenerbahçe Kongresi'nde mevcut başkan Ali Koç bir kongre üyesiyle tartışırken, başka bir kongre üyesi ise Ali Koç ile fotoğraf çekinmeye çalıştı.