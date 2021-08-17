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    Ali Koç PFDK'ya sevk edildi

    Fenerbahçe Kulübü ve Başkan Ali Koç, Adana Demirspor maçındaki koronavirüs talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
    • İHA
    • 17.08.2021 - 21:01
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    Ali Koç PFDK'ya sevk edildi

    TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in ilk hafta maçlarının ardından PFDK sevklerini açıkladı.

    ALİ KOÇ VE FENERBAHÇE, PFDK'YA SEVK EDİLDİ

    Ali Koç ve Fenerbahçe, "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

    YAPILAN AÇIKLAMA

    "FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 15.08.2021 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak COVİD-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 6/8 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

    FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak COVİD-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 6/8 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

    Ali Koç PFDK ya sevk edildi #1

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