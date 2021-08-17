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- Ali Koç PFDK'ya sevk edildi
Ali Koç PFDK'ya sevk edildi
- İHA
- 17.08.2021 - 21:01
TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in ilk hafta maçlarının ardından PFDK sevklerini açıkladı.
ALİ KOÇ VE FENERBAHÇE, PFDK'YA SEVK EDİLDİ
Ali Koç ve Fenerbahçe, "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
YAPILAN AÇIKLAMA
"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 15.08.2021 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak COVİD-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 6/8 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak COVİD-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 6/8 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."