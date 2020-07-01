Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı canlı yayın programında, "Ben hiçbir zaman şampiyonluk vadetmedim. Bu bir dönüşüm projesidir dedim." ifadesini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğünde Habertürk'teki Türkiye'nin Nabzı Özel programına konuk oldu.

Ali Koç, sarı-lacivertli kulübe başkan olduğu günden bu yana yaptıklarını anlattı.

"ŞAMPİYONLUK VADETMEDİM, BU BİR DÖNÜŞÜM PROJESİ"

Başkan Koç, şampiyonlukla ilgili sorulan soruya hedeflerinin tutmadığını söyleyerek Cocu ve Comolli transferlerinin takımla uyuşmadığını da sözlerine ekledi.

Ali Koç, hiçbir zaman şampiyonluk vaadetmediğini ifade ederek, "Ben hiçbir zaman şampiyonluk vadetmedim. Bu bir dönüşüm projesidir. Sistem bir geceden diğer geceye yerleşmiyor. Her türlü dönüşüm ve değişimin sisli dönemleri vardır. Biz bu sisli dönemden geçiyoruz." dedi.

Ali Koç: Şampiyonluk vadetmedim- İZLE



ALİ KOÇ: BİR ANTRENÖRLE ANLAŞTIK

Ali Koç ayrıca, teknik direktörlük arayışlarında bir antrenörle anlaştıklarını söyleyerek, "Ligler biter bitmez hocamızı açıklayacağız" dedi.

Koç, anlaşılan teknik direktörün ismini açıklamadı.



