Ali Koç: Takımdan ayrılacak da olacak gelecek de

Ali Koç, Demir Grup Sivasspor deplasmanının ardından kameraların karşısına geçti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, ligin 20. haftasında 1-1 biten Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe maçının ardından 4 Eylül Stadı çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maçın çok zor geçtiğini dile getiren Koç, "Buradan 3 puan almak çok zor. Bir de bugün hava şartlarını eklediğimiz zaman daha zor olacağını biliyorduk. 1-1 maçın hakkı diye düşünüyorum. Daha iyi oynayabilirdik ama buradan puan almak da önemlidir. Bu puanın değeri sezon sonunda daha iyi belli olacak." diye konuştu.





"BİZİM MAÇ SAATLERİYLE İLGİLİ BİR TALEBİMİZ OLMAZ"

Koç, Sivas'ın Fenerbahçeliler için özel bir yeri olduğunu vurgulayarak, "Ben Sivas'ı, 'Anadolu'nun Kadıköy'ü' diye tanımlarım." ifadesini kullandı.

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'a da misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eden Koç, "Yıllardır da bu böyle devam ediyor. İnşallah bu iki kulüp arasındaki ilişki böyle devam eder." dedi.

Koç, maçın saat 19.00'da oynanmasıyla ilgili bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Geçen hafta da söyledim, bizim maç saatleriyle ilgili bir talebimiz olmaz. Hangi saatte söylenirse gelip oynarız. Erzurum'da saat 16.00'da oynadık bugün kısmet 19.00'daymış. Burada federasyona yardımcı olmak lazım. Çünkü inanılmaz yoğun bir maç takvimini yönetiyorlar.

Evet sabah hava şartlarında oynansa hava birkaç derece daha sıcak olabilirdi ama burada tenkit edilecek bir durum olduğunu sanmıyorum. Tekrar ediyorum. Çok zor şartlarda bir takvim oluşturmaya çalışıyor federasyon. Yeri geldiğinde federasyon için görüşlerimi açık açık söylerim ama bu konuda haklarını vermek lazım."





"TAKIMDAN AYRILACAK DA OLACAK GELECEK DE"

Mesut Özil transferinin ardından takımdan ayrılacaklara ve yeni transferlere de değinen Koç, "Takımdan ayrılacak da olacak gelecek de. İsimler belli ama yeri geldiğinde söyleriz." diye konuştu.



