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    Ali Koç, yeni hedeflerini belirledi

    Ali Koç, yeni hedeflerini belirledi

    Fenerbahçe’de yeni dönemde planlar yapıldı, futbol, erkek ve kadın basketbol takımları için hedefler ayarlandı.
    • Haber Merkezi
    • 13.06.2021 - 10:00
    • Güncelleme : 13.06.2021 - 10:35
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    Sarı-lacivertlilerde Ali Koç’un başkanlığında 3 yıllık bir süreç daha başlıyor. Artık hoca değişikliği istemeyen Başkan Koç, 3 ana branşta kalıcı isimlerle yola devam etmeyi planlıyor, Süper Lig ve Euroleague zaferleri amaçlıyor.

    Fenerbahçe ’de Başkan Ali Koç ile yeni bir 3 yıl daha başlıyor. 25-26 Haziran’da gerçekleşecek kongrede yeniden başkan seçilmesi beklenen Ali Koç, hedeflerini netleştirdi.

    Ali Koç, yeni hedeflerini belirledi #1

    SIK HOCA DEĞİŞİKLİĞİNDEN KAÇINILACAK

    3 yıllık ilk süreçte sportif açıdan beklentilerinin uzağında kalan Başkan Koç, yeni dönemde daha sağlam yere basmak istiyor. Artık çok sık hoca değişikliği istemeyen Fenerbahçe Başkanı, önemli şampiyonluklar hedefliyor.

    Futbol, erkek ve kadın basketbolu 3 ana branş olarak belirleyen Ali Koç ve ekibi, camiayı sevindirecek hamleler yapmayı amaçlıyor.

    Ali Koç, yeni hedeflerini belirledi #2

    İLK HEDEF SÜPER LİG’DE ŞAMPİYONLUK VE ŞAMPİYONLAR LİGİ

    Futbolda tecrübeli ve artık kalıcı bir teknik direktörle yola devam edilmesi amaçlanıyor. İlk 3 senede ciddi sirkülasyon yaşandı. Şimdi ikinci 3 senede bu durum tekrarlanmayacak.

    İlk ana hedef de Süper Lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi katılımı olacak.

    Ali Koç, yeni hedeflerini belirledi #3

    ERKEK BASKETBOLDA KALICI DÜZEN

    Erkek basketbolda da kalıcı bir düzen planlanıyor. Igor Kokoskov yönetiminde ilerlemeyi ilk etapta düşünen sarı-lacivertliler, şimdiden yeni sezonun transferlerini bitiriyor.

    Gelecek sezon lig ve Euroleague’de başarı hedefleyen Fenerbahçe’nin ana amacı ise 2023’te Euroleague şampiyonu olmak.

    Ali Koç, yeni hedeflerini belirledi #4

    KADIN BASKETBOLDA DA HEDEF EUROLEAGUE ŞAMPİYONLUĞU

    Kadın basketbolda da hedefler artıyor. 1999’dan beri 15 lig şampiyonluğu kazanan kadın basketbol takımı, artık Euroleague’de şampiyonluk istiyor.

    Milliyet’in haberine göre, Bu zamana kadar 5 kez Final Four oynayan sarı-lacivertliler, bu kez kupayı müzeye getirmeyi planlıyor. Bu nedenle de 3. senesine girecek coach Viktor Lapena’ya çok güveniliyor.

    Ali Koç, yeni hedeflerini belirledi #5

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