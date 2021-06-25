Ali Koç'tan Aziz Yıldırım açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Aziz Yıldırım'a hiçbir zaman saygısızlık etmedik" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Aziz Yıldırım'la ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbaçe'de PYK, yani Paralel Yönetim Kurulu var. Aziz Yıldırım'a hiçbir zaman saygısızlık etmedik. Ben artık kırgın değilim, kızgınım. Aziz Yıldırım hala benimle uğraşmanın, beni kızdırmanın nelere mal olacağını görememiş.

Beni küçültmüyorsunuz, Fenerbahçeyi küçültüyorsunuz, haddinizi aştınız.

3 yıl önceki seçim sonuçlarını hazmetmeniz lazım, intikam hırsıyla bezenmiş, tehditkar, çirkin uslüp, yakışıksız içerik, kibir, parmak sallamalar, unutmuştuk bunları. Keşke hatırlamasaydık."



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