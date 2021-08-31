Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a: Aday oluyorum desin kongre yapalım

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Aziz Yıldırım aday oluyorum desin, hemen genel kurul çağrısı yapmaya hazırız." dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programına konuk oldu.

Birçok konuya değinen Ali Koç, burada yaptığı açıklamasında birinin başkan olmak için seçime aday olması gerektiğini vurguladı.

"AZİZ YILDIRIM ADAY OLUYORUM DESİN, HEMEN GENEL KURUL ÇAĞRISI YAPMAYA HAZIRIZ"

Başkan olmak için önce aday olunması gerektiğini vurgulayan Koç,"Biri başkan olmak istiyorsa, seçime aday olması gerekiyor. Aziz Yıldırım aday oluyorum desin, hemen genel kurul çağrısı yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

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AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda basın toplantısı düzenleyen Aziz Yıldırım, Ali Koç'a yönelik sert eleştirilerde bulunarak, "Bugünden sonra Fenerbahçe'ye verilecek zararların karşısında açıkça kamuoyunu bilgilendireceğiz, gereken neyse onu yapacağız. Bize yalancı diyor. Ben hayatımda bir kere bilinçli yalan söylemedim. Seni affetmem. Seni bu seyirciyle göndereceğim, bunu bil Ali Koç" demişti.