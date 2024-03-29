Ali Koç'tan Fenerbahçe taraftarına çağrı: Süper Kupa maçına bilet almayın Ali Koç, Fenerbahçe taraftarına çağrına çağrıda bulundu, Koç çağrısında "2 Nisan'ı bekleyin, Süper Kupa maçına bilet almayın" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Tartışmalı Süper Kupa süreci devam ediyor...

Geçtiğimiz aylarda Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan müsabaka, organizasyonda yaşanan aksaklıklar sonrası ertelenmişti.

TFF, ertelenen müsabakanın 7 Nisan günü Şanlıurfa'da oynanmasına karar vermişti.

Ali Koç'tan dikkat çeken çağrı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalar yaptı.

Süper Lig'den çekilme ihtimalini de değerlendiren Başkan Ali Koç, 2 Nisan'da çok önemli bir karar vereceklerini söyledi.

"Bilet almayın"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa maçı için taraftarlarına bilet ve seyahat organizasyonu yapmamalarını söyledi.

"Bilet almayın"

Ali Koç yaptığı açıklamada, "TFF, 7 Nisan biletlerini satışa çıkardı. Biz çıkarmadık. Lütfen 7 Nisan için bilet talebi, seyahat organizasyonu yapmayın. 2 Nisan'ı bekleyin." ifadelerini kullandı.

"2 Nisan akşamını bekleyin"

Sarı lacivertli taraftarlara Süper Kupa maçı çağrısı yapan Ali Koç şu ifadeleri kullandı:

TFF, 7 Nisan'da oynanacak Süper Kupa maçının biletlerini satışa çıkardı. Biz çıkarmadık. Fenerbahçelilere sesleniyorum, lütfen 7 Nisan için bilet temininde bulunmayın. Herhangi bir seyahat organizasyonunda bulunmayın. 2 Nisan akşamını bekleyin.

7 Nisan'da oynanacak

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa maçı 7 Nisan Pazar günü oynanacak.