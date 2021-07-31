Fenerbahçe'de Ali Koç'u kürsüde yaptığı konuşmada salona giren bir sinek rahat bırakmadı.

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Koç, transferlerden son günlerde yaşanan yangınlara kadar birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Koç'u konuşması sırasında bir sinek rahat bırakmadı. Konuşmasını yarıda kesen Koç, "Bu sinek beni bırakmayacak galiba." dedi.

"GENEL SEKRETER BİR ŞEY YAP"

Ardından, divan kuruluna dönen Koç gülerek, "Genel sekreter bir şey yap." diyince salonda bulunanlar kolonya dökün tavsiyesinde bulundu.

Daha sonra Koç, "Kolonya dökünce gidiyor mu? Şimdi kameralara kolonya döksek parfüm sıkarmış gibi televizyona mı çıkacağız?" diyerek üzerine kolonya sıktı.

Ali Koç'un sinekle imtihanı İZLE

