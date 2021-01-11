Ali Koç'un telefon zili gündem oldu

Ali Koç'un telefon zili gündem oldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un maç sonrası açıklama yaptığı sırada çalan telefonunun zili, sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe'nin deplasmanda BB Ersurumspor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kameraların karşısına geçti.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koç, Erzurumspor maçını değerlendirdi.

Mesut Özil transferine değinen koç, "Mesut Özil hala bir rüya" ifadelerini kullandı.

"ALİ KOÇ'UN ZİL SESİ GÜNDEM OLDU"

Koç açıklama yaparken ilginç bir detay da izleyicilerin gözünden kaçmadı. Açıklama sırasından telefonu çalan Koç'un "İzmir Marşı" zil sesi, sosyal medyada gündem oldu.

Ali Koç'un telefon zili gündem oldu İZLE

