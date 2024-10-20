Allan Saint-Maximin: Ben dahil hepimizin hatası

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Fenerbahçe'nin Fransız oyuncusu Allan Saint-Maximin, 2-2'lik Samsunspor beraberliğini değerlendirdi.

"BEN DAHİL HEPİMİZİN HATASI"

Fransız futbolcu, "Puan kaybında çok fazla sebep var, mutlu değiliz. Karakter gösterdik, iyi iş çıkardık maçın genelinde. İkinci golü de bulduk. İkinci yediğimiz gol, öyle bir gol ki... Atacakları golün kenarlardan geleceğini konuştuk. Böyle gol yememeliydik. Ben dahil hepimizin hatası. Çok daha iyisini yapmalıyız ki bir daha böyle gol yemeyelim." dedi.Maximin, açıklamalarını "Gol attım ama mutlu değilim." sözleriyle noktaladı.