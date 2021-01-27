Alman basını Mesut Özil'i eleştirmeye çalıştı

Alman basınından BILD gazetesi, Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı ile ilgili açıklamalarının ardından yıldız futbolcuya karalamaya çalıştı.

Bir rüya gerçekleşti, Fenerbahçe Mesut Özil'ine kavuştu.

Fenerbahçe'nin yıldız transferi Mesut Özil'in imza töreni, büyük bir organizasyonla gerçekleştirildi.

"ALMANYA MİLLİ TAKIMI'NDA BİR DAHA ASLA OYNAMAM"

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Mesut Özil, Alman Milli Takımı hakkında gelen soruya yanıt verdi.

Özil konuyla ilgili, "Ben bir yola gitmişken asla geri dönmem. Almanya Milli Takımı'na başarılar diliyorum ama asla bir daha oynamam." ifadelerini kullandı.

ALMANLAR, MESUT'UN AÇIKLAMALARINI HAZMEDEMEDİ

Alman basınından BILD gazetesi ise Mesut'un bu cevabını hazmedemeyerek yıldız oyuncuyu eleştirmek adına bir haber yaptı.

"Mesut Özil konusabilmek icin 39 dakika beklemek zorunda kaldi" ifadelerinin yer aldığı haberin, Özil'in bir daha Almanya Milli Takımı'nda oynamayacağını söylemesinin ardından servis edilmesi dikkat çekti.