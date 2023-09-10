Almanya'da Hansi Flick dönemi sona erdi Almanya Futbol Federasyonu, Japonya yenilgisinin ardından milli takım Teknik Direktörü Hansi Flick ile yollarını ayırdığını açıkladı.

ensonhaber.com

Oynadığı son 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Almanya'da Teknik Direktör Hansi Flick dönemi bitti.

Almanya Futbol Federasyonu'nu resmi internet sitesinden yaptığı paylaşımda, Flick ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Son maçını da kaybetti

Almaya son olarak Japonya ile oynadığı hazırlık maçını 4-1'lik skorla kaybetmişti.

Almanya ile 25 karşılaşmaya çıkan 58 yaşındaki çalıştırıcı, 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Dünya Kupası'ndan erken elendiler

Flick yönetimindeki Almanya, Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda Japonya, İspanya ve Kosta Rika ile yer aldığı E grubunu 3. tamamlayarak, turnuvaya grup aşamasında veda etmişti.

Geçici hoca Rudi Völler

Almanya'da Hansi Flick'in görevden alınmasının ardından yerine geçici olarak Rudi Völler getirildi.

Milli Takımda'da idari direktörlük görevini yürüten Alman futbol efsanesinin, 12 Eylül Salı günü Franasa ile oynanacak hazırlık maçında takımın başında yer alacağı açıklandı.

En güçlü aday Nagelsmann

Hansi Flick'in koltuğu için en güçlü adayın ise Julian Nagelsmann olduğu ifade edildi.

Alman basınına yansıyan haberlere göre; Bayern Münih ile geçen sezon yollarını ayırmasının ardından herhangi bir takım çalıştırmayan 36 yaşındaki teknik adamın, Almanya'nın EURO 2024 yolculuğu için öne çıkan isim olduğu belirtildi.