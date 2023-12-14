Alper Afşin Özdemir, Global Espor Federasyonu Yönetim Kurulu'na seçildi Global Espor Federasyonu Yönetim Kurulu, Riyad’ta toplandı. Yapılan olağan genel kurul sonucunda, Türkiye Espor Federasyonu Başkanı Alper Afşin Özdemir, Global Espor Federasyonu Yönetim Kurulu’na oy birliği ile seçildi.

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Global Espor Federasyonu’nun 4. Olağan Genel Kurulu, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ta gerçekleşti.

Genel kurulda, Türkiye Espor Federasyonu Kurucu Başkanı Alper Afşin Özdemir oybirliği ile Global Espor Federasyonu Yönetim Kurulu'na seçildi.

Daha önceki yönetimde ‘Danışman’ görevi ile yer alan Başkan Alper Afşin Özdemir, yeni dönemde koltuğunu Andrzej Krasnicki’ye bıraktı ve Yönetim Kurulu’ndaki yeni görevine başladı.

Alper Afşin Özdemir: “Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz”

Türkiye Espor Başkanı Alper Afşin Özdemir yeni görevi hakkında, “Global Espor Federasyonu’nun yönetim kurulunda olmak bizler için büyük mutluluk ve gurur kaynağı. Ana hedefimiz Türkiye’de esporun gelişmesi, kalkınması ve dünya arenasında iyi bir konuma gelmesi.

Bu bağlamda yeni görevimiz, ülkemize ve özellikle de federasyonumuza büyük destek ve katkı sağlayacaktır. Almış olduğumuz bu görevde ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz.” dedi.

Global Espor Yönetimi

Başkan

Chris Chan (Singapur)

Başkan Vekilleri

Steven Ma (Çin)

Chester Kralı (Birleşik Krallık)

TA Ganda Sithole (Zimbabve)

Adrian Lismore (İrlanda)

Melita N. Moore (ABD)

Yönetim Kurulu Üyeleri

Alper Afşin Özdemir (Türkiye)

Ramil (Azerbaycan)

Stefy Bau (İtalya)

Samy Bessi (Belçika)

Hala Gandur (Lübnan)

Lorenzo Giorgetti (İtalya)

Hideki Hayakawa (Japonya)

Jerry Ling (Singapur)

Chong Geng Ng (Singapur)

Yaqui Núñez del Risco Mejía (Dominik Cumhuriyeti)

Chris Overholt (Kanada)

Dana Reizniece-Ozola (Letonya)

Aurelia Ruetsch (Fransa)

Koen Schobbers (Hollanda)

Peter Zeytoonjian (ABD)