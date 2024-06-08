Ampute Milli Futbol Takımı, İspanya'yı yenerek Avrupa Şampiyonu oldu Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 3-0 mağlup ederek bir kez daha şampiyon oldu.

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ensonhaber.com

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası 16 takımın katılımıyla 1-8 Haziran 2024 tarihleri arasında Fransa’da düzenlendi.

Daha önce yapılan iki şampiyonada kupa kazanan milliler, şampiyon unvanını korumak için sahaya çıktı.

Rakiplerini tek tek eleyen milli takımımız finalde İspanya ile karşılaştı.

Avrupa Şampiyonuyuz

Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde oynanan maçta Ay-yıldızlılar İspanya'yı 3-0 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu.

Milli takım, maçın ilk yarısını kaptan Rahmi Özcan'ın 15. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Ömer Güleryüz'ün 28. dakikada köşe vuruşundan attığı şık golle skoru 2-0 yapan Türkiye, Fatih Şentürk'ün 33. dakikada penaltıdan kaydettiği golle farkı üçe çıkardı.

Finallerin takımı

Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı son 2 Avrupa Şampiyonası'nı şampiyon olarak tamamlarken, 2022 yılında ise dünya şampiyonu olmuştu.

Bakan Bak'tan tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Fransa’da düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya’yı yenerek üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı’nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

Fransa’nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde İspanya’yı yenerek üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımını tebrik ediyorum. Ampute Futbol Milli Takımımızın bu başarısı, azmin ve inancın karşısında hiçbir engelin duramayacağının en açık göstergesidir. Şampiyonlukta emeği geçen tüm teknik ekibi, idarecileri ve sporcularımızın ailelerini de canı gönülden kutluyor, milli futbolcularımızın başarılarının devamını diliyorum.

Ampute Futbol Milli Takımı'nın final yolu

Ampute Futbol Milli Takımı, 16 ülkenin katıldığı Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda grup aşamasını namağlup lider tamamladı.

Ay-yıldızlılar, grup aşamasındaki ilk maçında İsrail'i 6-0 mağlup etti. Ampute Futbol Milli Takımı, ikinci maçta Azerbaycan'ı 12-1'le geçti.

Ay-yıldızlılar, grup aşamasının son maçında İrlanda karşısında 5-0 kazandı. Ampute Futbol Milli Takımı, bu sonuçlarla birlikte namağlup unvanıyla çeyrek finale adını yazdırdı.

Almanya'yı farklı mağlup ettik

Ampute Futbol Milli Takımı, Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Almanya karşısında sahadan 11-0 galip ayrıldı.

Ay-yıldızlılar, yarı finaldeki rakibi Polonya karşısında 5-1'lik skorla galip geldi.