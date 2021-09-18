Ampute Milli Takımımız Rusya'yı yenerek finale yükseldi

Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Rusya'yı yenen Ampute Milli Futbol Takımımız adını finale yazdırdı.

Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda milli takım, yarı finalde Rusya'yla karşılaştı.

İLK YARI BERABERE BİTTİ

Rusya maçın 14.dakikasında Igor Gamaonov'un attığı golle 1-0 öne geçti. Kemal Güleş'le 21.dakikada maça dengeyi getiren milliler, Rahmin Özcan'ın 24.dakikada golüyle 2-1 üstünlük kurdu.

Rusya 25+2'de Dimitri Udalov'la bir gol daha buldu ve ilk yarı 2-2 berabere bitti.

AY-YILDIZLI EKİP, İKİNCİ YARIDA ÖNE GEÇTİ

İkinci yarıya hızlı başlayan ay-yıldızlı ekip, 32.dakikada Rahmi Özcan'ın frikik golüyle 3-2 öne geçti. Rusya'da 42.dakikada Valerii Sadavskii'nin kendi kalesine attığı golle Türkiye farkı 2'ye çıkardı.

5-2 GALİBİYETLE FİNALE YÜKSELDİ

Maçın 50+4. dakikasında Kemal Güleş'le bir gol daha bulan Türkiye, 5-2'lik galibiyetle finale adını yazdırdı.

Son şampiyon Türkiye, finalde yarın ev sahibi Polonya'yı 2-1 yenen İspanya ile karşılaşacak.