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- Ampute Milli Takımımız Rusya'yı yenerek finale yükseldi
Ampute Milli Takımımız Rusya'yı yenerek finale yükseldi
- AA & Ensonhaber
- 18.09.2021 - 20:19
Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda milli takım, yarı finalde Rusya'yla karşılaştı.
İLK YARI BERABERE BİTTİ
Rusya maçın 14.dakikasında Igor Gamaonov'un attığı golle 1-0 öne geçti. Kemal Güleş'le 21.dakikada maça dengeyi getiren milliler, Rahmin Özcan'ın 24.dakikada golüyle 2-1 üstünlük kurdu.
Rusya 25+2'de Dimitri Udalov'la bir gol daha buldu ve ilk yarı 2-2 berabere bitti.
AY-YILDIZLI EKİP, İKİNCİ YARIDA ÖNE GEÇTİ
İkinci yarıya hızlı başlayan ay-yıldızlı ekip, 32.dakikada Rahmi Özcan'ın frikik golüyle 3-2 öne geçti. Rusya'da 42.dakikada Valerii Sadavskii'nin kendi kalesine attığı golle Türkiye farkı 2'ye çıkardı.
5-2 GALİBİYETLE FİNALE YÜKSELDİ
Maçın 50+4. dakikasında Kemal Güleş'le bir gol daha bulan Türkiye, 5-2'lik galibiyetle finale adını yazdırdı.
Son şampiyon Türkiye, finalde yarın ev sahibi Polonya'yı 2-1 yenen İspanya ile karşılaşacak.