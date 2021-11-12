Anadolu Efes deplasmanda ALBA Berlin'i 90-63 yendi

Avrupa Ligi’nde deplasman AlBA Berlin'e konuk olan temsilcimiz Anadolu Efes, rakibini 90-63 mağlup etti.

THY Avrupa Ligi’nin 9. haftasında Anadolu Efes, Almanya temsilcisi ALBA Berlin'e konuk oldu.

İLK ÇEYREĞİ BERLIN ÖNDE KAPATTI

Berlin’deki Mercedes Benz Arena’da oynan karşılaşmada ALBA Berlin ilk çeyreği 21-20 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte hücumda etkili olan Anadolu Efes, karşılaşmada üstünlük yakalayarak soyunma odasına 51-35 önde gitti.

ANADOLU EFES ÜÇÜNCÜ GALİBİYETİNİ ALDI

Oyun kontrolünü elinde tutarak son çeyreğe 70-47 önde giren Anadolu Efes, karşılaşmadan 90-63 galip ayrılarak, Avrupa Ligi’nde üçüncü galibiyetini aldı.

Türk ekibinde 19 sayıyla Vasilije Micic, ALBA Berlin’de de 13 sayıyla Oscar da Silva maçın en skorer isimleri oldu.

Ayrıca temsilcimiz Anadolu Efes bu sezon deplasmanda ilk galibiyetini aldı.