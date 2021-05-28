Euroleague'de Anadolu Efes finale yükseldi

THY Euroleague’de Final Four'da temsilcimiz Anadolu Efes, Rusya'nın CSKA Moskova takımını 89-86 mağlup ederek finale yükseldi.

Turkish Airlines Euroleague’de Final Four'da temsilcimiz Anadolu Efes, CSKA Moskova ile karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz Anadolu Efes, Rus ekibi CSKA Moskova'yı yarı finalde 89-86 yenmeyi başardı.

ANADOLU EFES, FİNAL İÇİN RAKİBİNİ BEKLİYOR

İlk yarıyı 49-37 önde geçen Anadolu Efes ancak son çeyrek çok zorlandı.

Temsilcimiz böylece bir diğer yarı final eşleşmesi olan FC Barcelona - AX Armani Exchange Milan maçının galibi ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

THY EUROLEAGUE'DE İLK FİNAL

Anadolu Efes böylece tarihinde ikinci kez Turkish Airlines EuroLeague finaline yükselmiş oldu.

Maçın yıldızı 25 sayı atan Micic olurken Sertaç Şanlı 19 sayı, 8 ribaunt ve 3 blok ile önemli katkı verdi.

Son anlarda kritik ribauntlar alan serbest atışları kullanan Shane Larkin ise maçı 11 sayı ile tamamladı.