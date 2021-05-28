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    Euroleague'de Anadolu Efes finale yükseldi

    Euroleague'de Anadolu Efes finale yükseldi

    THY Euroleague’de Final Four'da temsilcimiz Anadolu Efes, Rusya'nın CSKA Moskova takımını 89-86 mağlup ederek finale yükseldi.
    • AA
    • 28.05.2021 - 21:04
    • Güncelleme : 28.05.2021 - 21:17
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    Turkish Airlines Euroleague’de Final Four'da temsilcimiz Anadolu Efes, CSKA Moskova ile karşı karşıya geldi.

    Temsilcimiz Anadolu Efes, Rus ekibi CSKA Moskova'yı yarı finalde 89-86 yenmeyi başardı.

    ANADOLU EFES, FİNAL İÇİN RAKİBİNİ BEKLİYOR

    İlk yarıyı 49-37 önde geçen Anadolu Efes ancak son çeyrek çok zorlandı.

    Temsilcimiz böylece bir diğer yarı final eşleşmesi olan FC Barcelona - AX Armani Exchange Milan maçının galibi ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

    Euroleague de Anadolu Efes finale yükseldi #1

    THY EUROLEAGUE'DE İLK FİNAL

    Anadolu Efes böylece tarihinde ikinci kez Turkish Airlines EuroLeague finaline yükselmiş oldu.

    Maçın yıldızı 25 sayı atan Micic olurken Sertaç Şanlı 19 sayı, 8 ribaunt ve 3 blok ile önemli katkı verdi.

    Son anlarda kritik ribauntlar alan serbest atışları kullanan Shane Larkin ise maçı 11 sayı ile tamamladı.

    Euroleague de Anadolu Efes finale yükseldi #2

    Euroleague de Anadolu Efes finale yükseldi #3

    Euroleague de Anadolu Efes finale yükseldi #4

    Euroleague de Anadolu Efes finale yükseldi #5

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