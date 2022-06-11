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- Anadolu Efes, seriyi 2-1 yaptı
Anadolu Efes, seriyi 2-1 yaptı
ING Basketbol Süper Ligi final serisinde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 103-92 yenerek durumu 2-1 yaptı.
- 11.06.2022 - 21:22
- Güncelleme : 11.06.2022 - 21:26
ING Basketbol Süper Ligi'nde final serisinde heyacan devam ediyor.
Zorlu mücadelede Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu ağırladı.
Seri 2-1'e geldi
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı lacivert-beyazlılar 103-92 kazanarak seride durumu 2-1'e getirdi.
SALON: Sinan Erdem Spor Salonu
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Yener Yılmaz, Hüseyin Çelik
ANADOLU EFES: Larkin 37, Micic 29, Bryant 10, Singleton 5, Pleiss 15, Dunston 4, Buğrahan Tuncer 3, Erten Gazi, Yiğitcan Saybir
FENERBAHÇE BEKO: De Colo 13, Henry 21, Tarık Biberovic 3, Vesely 12, Booker 11, İsmet Akpınar, Şehmus Hazer 6, Guduric 14, Metecan Birsen 7, Ahmet Düvelioğlu 2, Melih Mahmutoğlu 3
1’İNCİ PERİYOT: 31-25
İLK YARI: 52-50
3’ÜNCÜ PERİYOT: 76-69