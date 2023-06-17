Anadolu Efes, Türkiye Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında deplasmanda Karşıyaka'yı 83-74 mağlup eden Anadolu Efes, seride 3-0 öne geçerek 16'ncı şampiyonluğuna ulaştı.

ensonhaber.com

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon belli oldu.

Play-off çeyrek finalinde Darüşşafaka'yı, yarı finalde de Fenerbahçe'yi eleyen Anadolu Efes, play-off finalinde Karşıyaka ile eşleşti.

İstanbul'daki ilk iki maçı 82-78 ve 85-68'lik skorlarla alan Anadolu Efes, İzmir'e taşınan seride Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda rakibini 83-74 mağlup ederek, 3-0 üstün tamamladığı serinin ardından ligin 56. şampiyonu oldu.

Karşıyaka şampiyonluğu kaçırdı

Play-off'ta Bursaspor ve Türk Telekom'u eleyen Karşıyaka, Anadolu Efes'e yenilerek üçüncü şampiyonluğuna ulaşamadı.

Anadolu Efes'in 16'nci şampiyonluğu

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, bu zaferle birlikte ligde 16 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanına sahip oldu.

Adını 2011-2012 sezonunda Anadolu Efes olarak değiştiren Efes Pilsen, lig tarihinde ilk şampiyonluğunu 1978-1979 sezonunda kazandı.

Lacivert-beyazlılar, ligde 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında üst üste 4 şampiyonluk yaşadı.

Turuncu lacivertliler, Süper Lig'de son olarak 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlamıştı.