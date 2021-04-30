Anadolu Efes'i 82-76 yenen Real Madrid, seriyi 2-2'ye getirdi

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague play-off çeyrek final serisi 4'üncü maçında İspanya ekibi Real Madrid'e deplasmanda 82-76 mağlup oldu. Seride durum 2-2'ye geldi.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi 4. maçında İspanya ekibi Real Madrid'le deplasmanda karşı karşıya geldi.

Anadolu Efes karşılaşmadan 82-76 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla Real Madrid, seride durumu 2-2'ye getirdi.

SON MAÇ İSTANBUL'DA

Serinin 5. ve son maçı 4 Mayıs Salı günü İstanbul'da oynanacak. Bu müsabakadan galip ayrılan ve seriyi kazanan takım, Dörtlü Final'e yükselecek.

İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI

Karşılaşmaya çok iyi başlayan Real Madrid, Carroll'ın 11 sayı ürettiği ilk 5 dakikada 17-0'lık üstünlük yakaladı. Bu bölümden sonra dış atışlardan üst üste bulduğu 3 isabetle toparlanan ve 11-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 9. dakikada farkı 6'ya indirdi: 17-11. Real Madrid, ilk çeyreği 19-13 üstün tamamladı.

İkinci periyoda 8-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, 12. dakikada müsabakada ilk kez öne geçti: 19-21. Kalan bölümde savunmasını sertleştiren ve 3 sayı çizgisinin gerisinden 5 basket üreten lacivert-beyazlı takım, soyunma odasına 47-36 üstün gitti.

AVANTAJI KORUYAMADI

Üçüncü çeyrekte Carroll ve Garuba'nın sayılarıyla toparlanan Real Madrid, 24. dakikada farkı 4'e indirdi: 51-55. Başantrenör Ergin Ataman'ın aldığı moladan sonra oyunun kontrolünü tekrar eline geçiren Anadolu Efes, 11-0'lık seri yakalayarak 27. dakikada farkı 15 sayıya çıkardı: 51-66. Lacivert-beyazlılar, final periyoduna 9 sayılık avantajla (57-66) girdi.

Dördüncü periyot büyük bir heyecana sahne oldu. Anadolu Efes, Larkin'in 3 sayı çizgisinin gerisinden kazandırdığı basketle 33. dakikada farkı 13 sayıya (59-72) çıkardı. Bu bölümden sonra basit hatalar yapan ve serbest atışlardan sadece 4 sayı bulabilen Anadolu Efes karşısında 23-4'lük seri yakalayan Real Madrid, karşılaşmadan 82-76 galip ayrıldı.