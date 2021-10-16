Anadolu Efes'in galibiyet hasreti sürüyor

THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında AX Armani Exchange Milan karşısında temsilcimiz Anadolu Efes, 75-71'lik skorla yenildi.

EuroLeague'in son şampiyonu Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milan ile karşılaştı.

Bu maça kadar turnuvada 3'te sıfırlık performans sergileyen Ergin Ataman'ın ekibi, deplasmanda AX Armani Exchange Milan'a 75-71'lik skorla mağlup oldu.

Anadolu Efes'in galibiyet hasreti, AX Armani Exchange Milan karşısında da devam etti.

ANADOLU EFES'İN GALİBİYET HASRETİ SÜRÜYOR

AX Armani Exchange Milan ise Anadolu Efes'i de yenerek turnuvada 4'te 4 yaptı.

Karşılaşmadan sonra açıklamalarda bulunan Ergin Ataman, "Oyuna değişik bir stratejiyle başladık. Üç uzun oyuncuyla, son üç maçını kazanmış iyi bir durumda olan AX Armani Exchange Milan'ın sistemini zorlamayı denedik. İlk başlarda bu stratejide başarılı olduk.

"SAVUNMADA SORUNLAR YAŞADIK"

Hücumda boş şutları kaçırmaya başladık ve son 3-4 dakikada üç kısalı oyunumuza dönünce, savunmada sorun yaşadık ve ilk yarıyı altı sayı önde kapattılar. İkinci yarıda oyunda kalmak adına savaştık, oyuna geri döndük. Savunmada bence bu akşam iyi bir oyun oynadık ama hücum olarak, özellikle üç kısa oyuncumuz dış atışlarda başarılı olamadı."

"SON ÇEYREKTEKİ HÜCUMLAR KABUL EDİLEMEZ"

Larkin, Micic ve Beabouis ile denediğimiz 14 üç sayılık atışta iki isabet bulduk. Soyunma odasında da son çeyrekteki hücumlarımızın kabul edilemez olduğunu söyledim. Micic'in 8-9 metreden üç sayı denemesi açıklanamaz ve kabul edilemez. Ayrıca Singleton'ın da 27 dakika sahada kalıp, bir ribauntunun bile olmaması benim için eleştiri sebebi."



