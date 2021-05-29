Anadolu Efes'in rakibi Barcelona oldu

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde AX Armani Exchange Milan'ı 84-82 yenen Barcelona, finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.

Turkish Airlines Euroleague Final Four mücadelesinde Barcelona, EA7 Olimpia Milano’yu Higgins’in bitime 0.8 saniye kala bulduğu basketle 84-82 mağlup etti ve finalde Anadolu Efes’in rakibi oldu.

84-82 GALİP AYRILDI

Mücadelenin ilk periyodunu 27-24 önde kapatan Barcelona, ilk yarıyı da 51-42 önde geçti. 3’üncü periyotta farkı eritmeyi başaran EA7 Olimpia Milano, son periyoda 71-67 önde girdi. Son periyotta daha iyi bir oyun ortaya koyan Barcelona, rakibine sadece 11 sayı şansı verdi ve maçtan 84-82 galip ayrıldı.

Barcelona’da Mirotic 21 sayıyla mücadele ederken, EA7 Olimpia Milano'da Punter 23 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

PAZAR GÜNÜ KARŞI KARŞIYA GELECEK

Almanya’nın Köln kentinde düzenlenen Final Four’da, Anadolu Efes ile Barcelona pazar günü saat TSİ 21.30 dev finalde karşı karşıya gelecek.