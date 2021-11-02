Anderson Talisca'nın, Al Nassr'dan ayrılmak istediği öne sürüldü

Takım içi ayrışmaların ardından son olarak maddi yükümlülükleri yerine getirmediği için AFC Şampiyonlar Ligi'ne alınmayan Al Nassr'da, Anderson Talisca'nın ayrılmak istediği bildirildi.

Bir dönem Beşiktaş'ta oynadığı futbolla kısa sürede taraftarın göz bebeği haline gelen Anderson Talisca, Suudi ekibi Al Nassr'da sorunlar yaşıyor.

Talisca ve Vincent Aboubakar'ın yer aldığı Suudi Arabistan kulübü Al Nassr, mali yükümlülükleri yerine getirmedikleri gerekçesiyle AFC Şampiyonlar Ligi'nden men edildi.

TALISCA'NIN AYRILMAK İSTEDİĞİ SÖYLENDİ

Ligde de sorunlar yaşayan kulübün Şampiyonlar Ligi'nden de men edilmesinden sonra, kulüp içinde huzursuzluklar başlayarak, fubolcuların arasında tartışmalar yaşandı.

Gerçekleşen son gelişmelerin ardından Brezilyalı yıldızın kulüpten ayrılma kararı aldığı söylendi.

YABANCI FUTBOLCULARLA YERLİLERİN ARASI AÇILMIŞTI

Suudi kulübünün yerli futbolcularından Abdel Fateh, 1-1 beraberlikle biten Al Fahya maçının ardından takımdaki yabancı futbolculara sert eleştirilerde bulunmuştu.

Yabancı futbolcuların ayrıcalıklı olduğunu düşenen Fateh, "Suudi kökenli oyuncular baskı altında. Tüm Suudi kulüplerinde yabancı oyunculara güvenen teknik direktörler görüyorsunuz. Yabancıların teknik seviyesi daha kötü olsa bile oyunda kalıyorlar. Suudi futbolcular en iyi durumda olsalar bile oyundan alınıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

TALISCA: YABANCILARA SAYGI DUYUN

Fateh'in bu açıklamalarının ardından tepksiz kalmayan Talisca, "90 dakika oynamak istiyorsan, kendini kulübede adamalısın. Sakatlık numarası yapmayacaksın, yoksa oynayamazsın. Futbol sadece erkekler için. Çocuk oyunu değil. Takım olarak kötü bir dönemden geçiyoruz. Bize yani yabancılara saygı duyun." demişti.

Her transfer döneminde adı Beşiktaş'la tekrar anılan Talisca'ya yönelik siyah beyazlı taraftarların geri dön çağrısı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.



