Andrea Pirlo, Fatih Karagümrük'e imzayı attı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Andrea Pirlo, düzenlenen imza töreninde Fatih Terim hakkındaki soruya yanıt verdi.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, yeni teknik direktörü Andrea Pirlo için imza töreni düzenledi.

Törende kendisini 1 yıllığına Fatih Karagümrük teknik direktörü yapan sözleşmeyi imzalayan Andrea Pirlo, imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İtalyan teknik adam, Fatih Terim'le ilgili gelen soruya cevap verdi. Andrea Pirlo, Türkiye'de gündem olan sözleriyle ilgili "Hatalı çevrildiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Ona karşı çok iyi hislerim var"

Andrea Pirlo, "Fatih Terim'le sadece 2 ay çalıştık. Ona karşı çok iyi hislerim var. Kitapta ne yazdığımı hatırlamıyorum çünkü çok sene geçti. Tek hatırladığım şey, Türkiye'de böyle bir şey söylediler ancak belki de farklı tercüme edildi." cevabını verdi.

43 yaşındaki İtalyan efsane, Fatih Karagümrük'le görüşmelerinin kısa bir süre önce başladığını açıkladı. Andrea Pirlo, "Futbolu çok seviyorum. Zaten Türkiye'yi de takip ediyordum. Bu takımda başka İtalyan oyuncuların da oynadığını da gördüm, o yüzden de takip ediyordum. Birkaç hafta önce görüşmeler başladı." diye konuştu.

"Kendimi geliştirmek için iyi bir fırsattı"

Andrea Pirlo, Fatih Karagümrük'ü tercih etme nedenini "Bir sene ara verdikten sonra Türkiye'ye gelmek önemliydi. Kendisini geliştirmek isteyen bir takım ve benim için iyi bir fırsat. İstediğim, aşama kaydetmek isteyen bir takım fikriydi. Bu kulüp ile bu konuda birleştik." sözleriyle açıkladı.

"Bir an önce çalışmaya başlamak istiyorum"

Andrea Pirlo, Türkiye'de daha önce görev alan İtalyan isimleri takip ettiğini belirtti. "Türkiye'ye gelen İtalyan hocalar, İtalya'da oynayan Türk oyuncular ve Türkiye Milli Takımı'ındaki oyuncuları takip ediyordum. Bu yüzden Türkiye benim için karar vermesi zor bir süreç olmadı. Şimdi süratle takımımı tanımak ve çalışmaya başlamak istiyorum." açıklamasını yaptı.