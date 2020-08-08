- En Son Haber
- Kralspor Haberleri
- Andrea Pirlo, Juventus'un yeni hocası oldu
Andrea Pirlo, Juventus'un yeni hocası oldu
Mauruzio Sarri ile yollarını ayıran Juventus, takımın başına efsane isim Andrea Pirlo'yu getirdi. Torino ekibi, 41 yaşındaki teknik adam ile 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzaladı.
- Haber Merkezi
- 08.08.2020 - 21:32
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Olympique Lyon'a elenilmesi nedeniyle teknik direktör Maurizio Sarri ile yollarını ayırdıktan sonra yeni çalıştırıcısını buldu.
Uzun yıllar Juventus'ta forma giyen efsane futbolcu Andrea Pirlo, Juventus'un yeni teknik direktörü oldu.
PİRLO, EFSANELERİNDEN BİRİ OLDUĞU JUVE'YE TEKNİK PATRON OLARAK DÖNDÜ
Torino ekibi, 41 yaşındaki çiçeği burnunda teknik adam ile 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzaladı.
2018 yılında futbola veda eden Pirlo, geçen hafta Juventus U23 Takımı'nın başına getirilmişti.