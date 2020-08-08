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Andrea Pirlo, Juventus'un yeni hocası oldu

Andrea Pirlo, Juventus'un yeni hocası oldu

Mauruzio Sarri ile yollarını ayıran Juventus, takımın başına efsane isim Andrea Pirlo'yu getirdi. Torino ekibi, 41 yaşındaki teknik adam ile 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzaladı.