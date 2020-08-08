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    Andrea Pirlo, Juventus'un yeni hocası oldu

    Andrea Pirlo, Juventus'un yeni hocası oldu

    Mauruzio Sarri ile yollarını ayıran Juventus, takımın başına efsane isim Andrea Pirlo'yu getirdi. Torino ekibi, 41 yaşındaki teknik adam ile 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzaladı.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2020 - 21:32
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    Andrea Pirlo, Juventus'un yeni hocası oldu

    İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Olympique Lyon'a elenilmesi nedeniyle teknik direktör Maurizio Sarri ile yollarını ayırdıktan sonra yeni çalıştırıcısını buldu.

    Uzun yıllar Juventus'ta forma giyen efsane futbolcu Andrea Pirlo, Juventus'un yeni teknik direktörü oldu.

    PİRLO, EFSANELERİNDEN BİRİ OLDUĞU JUVE'YE TEKNİK PATRON OLARAK DÖNDÜ

    Torino ekibi, 41 yaşındaki çiçeği burnunda teknik adam ile 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzaladı.

    2018 yılında futbola veda eden Pirlo, geçen hafta Juventus U23 Takımı'nın başına getirilmişti.

    Andrea Pirlo, Juventus un yeni hocası oldu #1

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