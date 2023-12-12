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Ankaragücü-Rizespor maçında yaşanan olayla dünyanın gündeminde.
Türk futbolunda kara geceden sonra adli işlemler sürüyor.
Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca adliyeye sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
Ankaragücü-Rizespor maçında yaşanan olayla dünyanın gündeminde.
Türk futbolunda kara geceden sonra adli işlemler sürüyor.
Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca adliyeye sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
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