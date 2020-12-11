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    Ankaragücü´nde Alper Potuk kadro dışı bırakıldı

    Ankaragücü´nde Alper Potuk kadro dışı bırakıldı

    Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü´nde Alper Potuk, Konyaspor maçı öncesinde kadro dışı bırakıldı
    • DHA
    • 11.12.2020 - 00:50
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    Süper Lig´in 12. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor´u konuk edecek Ankaragücü´nde Alper Potuk şoku yaşanıyor.

    KADRO DIŞI BIRAKILDI

    Dün gerçekleştirilen antrenmanda teknik direktör Mustafa Dalcı ile tartışan tecrübeli futbolcu, Konyaspor maçı öncesinde kadro dışı bırakıldı.

    Alper Potuk, cumartesi günü oynanacak maça kadar yapılacak antrenmanlarda yer almayıp, bireysel çalışmalar gerçekleştirecek.

    YÖNETİM KARARINI PAZARTESİ VERECEK

    Sarı-lacivertli yönetim de Alper Potuk ile ilgili teknik ekibin raporuna göre hareket edecek.

    Konyaspor maçı sonrasında toplanacak yönetimin, pazartesi günü konuyla ilgili kararını vermesi bekleniyor.

    Ankaragücü´nde Alper Potuk kadro dışı bırakıldı #1

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